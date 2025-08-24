Incendio en un alimentador provocó un corte de energía en el centro de Ushuaia

Madre e hija fueron halladas sin vida en un departamento del barrio Monte Gallinero de UshuaiaPoliciales22/08/2025
Las primeras hipótesis apuntan a una posible intoxicación por monóxido de carbono.
La DPE informó que el siniestro afectó a la zona céntrica y sectores cercanos; bomberos y personal técnico trabajan para restablecer el servicio.Policiales24/08/2025
La Dirección Provincial de Energía (DPE) informó que un incendio registrado en el alimentador N° 2 de la ciudad de Ushuaia provocó un corte de suministro eléctrico que afecta a parte del centro y a sectores aledaños.
El personal de la DPE trabaja en conjunto con los bomberos para controlar la situación y avanzar en la reparación de las instalaciones. Luego de una hora, el servicio fue reparado.
La detención se produjo luego de la denuncia de un joven, quien manifestó que había sido víctima de la sustracción de su teléfono celular y otras pertenencias bajo amenazas con un arma blanca.
Los afectados, dos adultos y tres menores, debieron ser hospitalizados tras detectarse altos niveles de monóxido de carbono en su vivienda de la calle Desdémona.
La víctima sufrió lesiones severas en el rostro luego de ser agredida en plena vía pública por un hombre con quien mantenía una conflictiva relación marcada por la violencia.
Gendarmería desarticuló una modalidad de narcomenudeo que utilizaba el delivery para distribuir estupefacientes.
El ladrón fue detenido tras una rápida investigación policial que permitió recuperar los celulares robados. La agencia de viajes afectada difundió el caso en TikTok.
Sucedió en una vivienda de la calle Alem al 1000, en Ushuaia, donde un delincuente fue detenido infraganti.
Un quinto automóvil habría provocado el choque en cadena y se dio a la fuga antes de la llegada policial.
Más de 8.000 pasajeros son afectados por la medida de fuerza impulsada por ATEPSA, que ya generó cancelaciones y reprogramaciones de vuelos en todo el país.
La niña de 11 años fuera sometida a una cirugía de alta complejidad por una escoliosis idiopática, y su madre pide la ayuda de la comunidad, ya que su sueldo y la OSEF no llegan a cubrir los gastos.
En la embarcación viajaban cuatro personas cuando por causas que se investiga se produjo un hundimiento. Uno de los tripulantes fue rescatado en cercanías de Bahía Sea.
El Municipio acompañó la conmemoración y destacó el trabajo de la entidad en la preservación de la Reserva Natural y la concientización ambiental.