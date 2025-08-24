Incendio en un alimentador provocó un corte de energía en el centro de Ushuaia

La Dirección Provincial de Energía (DPE) informó que un incendio registrado en el alimentador N° 2 de la ciudad de Ushuaia provocó un corte de suministro eléctrico que afecta a parte del centro y a sectores aledaños.

El personal de la DPE trabaja en conjunto con los bomberos para controlar la situación y avanzar en la reparación de las instalaciones. Luego de una hora, el servicio fue reparado.