Incendio en un alimentador provocó un corte de energía en el centro de Ushuaia

La DPE informó que el siniestro afectó a la zona céntrica y sectores cercanos; bomberos y personal técnico trabajan para restablecer el servicio.

Policiales24/08/2025
photo_4999132123847831288_y

La Dirección Provincial de Energía (DPE) informó que un incendio registrado en el alimentador N° 2 de la ciudad de Ushuaia provocó un corte de suministro eléctrico que afecta a parte del centro y a sectores aledaños.

El personal de la DPE trabaja en conjunto con los bomberos para controlar la situación y avanzar en la reparación de las instalaciones. Luego de una hora, el servicio fue reparado.

+ Noticias
Lo + visto en U24
NOTICIAS EN TU CORREO