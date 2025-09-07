Las claves informativas del día en la Argentina: los hechos más destacados en materia política y económica que marcan el rumbo nacional.
Cristina Kirchner apuntó contra Milei: “Salí de la burbuja, hermano, que se está poniendo heavy"
La expresidenta se refirió al triunfo del peronismo en las elecciones bonaerenses, con duras críticas al rumbo económico del gobierno y de "estigmatizar" a las personas con discapacidad.Nacionales07/09/2025
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó esta noche un duro mensaje contra Javier Milei a través de sus redes sociales, donde cuestionó declaraciones del mandatario y la política económica de su gestión, luego del triunfo del peronismo en las elecciones bonaerenses.
“¿Viste Milei?... Banalizar y vandalizar el Nunca Más, que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis. Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco”, escribió.
En el mismo sentido, acusó al Presidente de estigmatizar a personas con discapacidad mientras, según denunció, su hermana “cobra el 3% de coima de sus medicamentos”.
Kirchner también se refirió a la situación económica de las familias argentinas: “Endeudados por comida, alquileres, expensas o medicamentos, y encima con las tarjetas reventadas… Salí de la burbuja, hermano, que se está poniendo heavy”.
Desde su domicilio en San José 1111, la expresidenta remarcó: “Por eso, el próximo 26 de octubre, Kirchnerismo y Peronismo… ¡Más que nunca!”.
Finalmente, apuntó contra el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y contra Milei por la crisis económica: “Si mañana un rayo nos partiera al medio a todos los kirchneristas y de nosotros solo quedaran las cenizas, te van a seguir faltando dólares y sobrando endeudamiento”.
Más de $13 mil millones de pesos les costarán a los argentinos financiar las campañas legislativas de octubreNacionales04/09/2025
Se gastará $8.815.610.700,67 para la categoría de diputados y $4.407.805.350,33 para la de senadores, repartidos en pautas y otros gastos que quiera hacer la Justicia Nacional Electoral.
El Gobierno deroga la regulación puestos de diarios y permitirá que funcionen como casillas de correoNacionales04/09/2025
Las puestos de diarios podrán prestar el servicio de casilla de correo, entrega de paquetería y documentación, previa registración como operador postal.
Kicillof pidió no asistir al acto de Milei en el conurbano y advirtió sobre posibles incidentesNacionales03/09/2025
El gobernador bonaerense responsabilizó al Presidente por cualquier hecho de violencia que pudiera ocurrir en el cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno.
El máximo tribunal fijó gastos por más de $378 mil millones y definió 4.732 cargos para la planta de personal, además del plan de obras previsto para el próximo año en un presupuesto remitido al Poder Ejecutivo.
El Gobierno nacional estableció que el "Día del Respeto a la Diversidad Cultural", se traslade al viernes 10 de octubre.
El candidato oficialista Juan Pablo Valdés se impuso este domingo con el 52,61% de los votos. El peronismo quedó segundo y La Libertad Avanza en cuarto lugar, muy lejos de disputar la gobernación.
Trascendieron los nombres de los fallecidos en el incendio en Ushuaia y ya hay un detenidoPoliciales05/09/2025
La Policía Provincial informó que el incendio ocurrido en calle Isla San Pedro al 100 fue provocado de manera intencional y ya hay un detenido.
Avanza la investigación por el incendio intencional en Ushuaia que dejó dos víctimas fatalesPoliciales06/09/2025
La Policía Provincial realizó allanamientos y secuestros de elementos vinculados a la causa; un hombre que había sido señalado entre las víctimas fue localizado con vida.
El mandatario ucraniano calificó de “irreal” la propuesta de Putin y sugirió que, si realmente busca negociar, el encuentro debería realizarse en Kiev.
El Municipio de Río Grande lamentó el fallecimiento del empresario Roberto FraserTierra del Fuego06/09/2025
El fundador de la empresa fueguina "Transporte Fraser" fue recordado por su trayectoria, compromiso con la ciudad y su calidad humana.