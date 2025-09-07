Cristina Kirchner apuntó contra Milei: “Salí de la burbuja, hermano, que se está poniendo heavy"

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó esta noche un duro mensaje contra Javier Milei a través de sus redes sociales, donde cuestionó declaraciones del mandatario y la política económica de su gestión, luego del triunfo del peronismo en las elecciones bonaerenses.

“¿Viste Milei?... Banalizar y vandalizar el Nunca Más, que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis. Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco”, escribió.

En el mismo sentido, acusó al Presidente de estigmatizar a personas con discapacidad mientras, según denunció, su hermana “cobra el 3% de coima de sus medicamentos”.

Kirchner también se refirió a la situación económica de las familias argentinas: “Endeudados por comida, alquileres, expensas o medicamentos, y encima con las tarjetas reventadas… Salí de la burbuja, hermano, que se está poniendo heavy”.

Desde su domicilio en San José 1111, la expresidenta remarcó: “Por eso, el próximo 26 de octubre, Kirchnerismo y Peronismo… ¡Más que nunca!”.

Finalmente, apuntó contra el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y contra Milei por la crisis económica: “Si mañana un rayo nos partiera al medio a todos los kirchneristas y de nosotros solo quedaran las cenizas, te van a seguir faltando dólares y sobrando endeudamiento”.