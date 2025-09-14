El Gobierno firmó un acuerdo con empresas petroleras para proyectos sociales por más de USD 4,5 millones

En representación del Gobierno de la provincia, la ministra de Obras y Servicios Públicos a cargo del Ministerio de Energía, Gabriela Castillo, firmó en Buenos Aires un acuerdo con las empresas Total Austral, Wintershall Dea Argentina y Pan American Sur, destinado a la implementación de proyectos de Responsabilidad Social Empresaria (RSE).

La iniciativa contempla una inversión de USD 4.500.000 que será destinada a infraestructura sanitaria, ambulancias, vehículos adaptados, equipamiento educativo y de seguridad, así como a programas sociales y de conectividad escolar en Tierra del Fuego.

Entre las obras y aportes más destacados se encuentran la construcción de un Centro de Salud y Polo Odontológico en Río Grande, la compra de ambulancias y equipamiento médico, el fortalecimiento del Laboratorio de Hidrocarburos, y el apoyo a programas de alfabetización, terminalidad educativa y asistencia alimentaria.

“Podemos decir hoy que los hidrocarburos son parte del crecimiento del trabajo articulado con lo social, porque las políticas públicas llegan a la gente”, subrayó Castillo.

La funcionaria sostuvo que “hemos venido conversando sobre las cosas en las que necesitamos acompañamiento con fondos, en proyectos que tienen que ver con el crecimiento de Tierra del Fuego, específicamente con un tinte social, esto es algo que destacamos y agradecemos a las distintas empresas que conforman el consorcio, que podamos caminar juntos por un crecimiento grande de Tierra del Fuego”.

Principales destinos de la inversión

En Salud

Construcción de un Centro de Salud y Polo Odontológico en Río Grande.

Compra de equipamiento sanitario.

Compra de ambulancias para Ushuaia, Tolhuin y Río Grande.

Compra de vehículos adaptados para personas con discapacidad en las tres ciudades de la provincia.



En Seguridad:

Adquisición de equipamiento sanitario para el helicóptero provincial, destinado a emergencias y rescates en zonas de difícil acceso.

En Educación:

Equipamiento del Laboratorio de Hidrocarburos del Ministerio de Energía.Aporte a la formación técnica de alumnos del CENT Nº 35, incluyendo apoyo a la planta de biodiesel y formación terciaria.

Apoyo a programas sociales en comedores comunitarios y merenderos, tales como: