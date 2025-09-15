VIDEO| Estados Unidos atacó presuntos narcotraficantes venezolanos en aguas internacionales

El israelí, cuyo caso fue conocido por el documental de Netflix, fue detenido tras huir de la Justicia.
Según Trump, la operación se desarrolló en aguas internacionales mientras los presuntos criminales transportaban drogas hacia territorio estadounidense.Mundo15/09/2025
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que fuerzas militares de su país llevaron a cabo un segundo “ataque cinético” en el área de responsabilidad del Comando Sur (SOUTHCOM), que terminó con la muerte de tres hombres señalados como narcoterroristas venezolanos.
Según el mandatario, la operación se desarrolló en aguas internacionales mientras los presuntos criminales transportaban drogas hacia territorio estadounidense.
Trump aseguró que ningún militar norteamericano resultó herido en la acción y advirtió que continuarán las operaciones contra quienes intenten introducir estupefacientes a su país.
Desde este lunes 15 de septiembre los vehículos podrán circular sin cubiertas de invierno, tras evaluar las condiciones climáticas.
Ushuaia: más de 60 intervenciones por el temporal de viento en apenas cinco horasTierra del Fuego14/09/2025
El Municipio trabaja en la limpieza y asistencia a los barrios más afectados por el fuerte viento donde hubo voladuras de techos, caídas de árboles, voladuras de elementos, entre otras emergencias.
El Gobierno firmó un acuerdo con empresas petroleras para proyectos sociales por más de USD 4,5 millonesTierra del Fuego14/09/2025
Aseguran que, con parte del dinero, se comprará equipamiento para un helicóptero de emergencias, ambulancias, vehículos para discapacidad entre otros.
Zoonosis labró actas en el barrio y capturó una perra, ante la irresponsabilidad de vecinos del sector de Ushuaia por tener animales sueltos.
ANMAT prohibió medicamentos, filtros de agua, productos de limpieza y alertó por un dispositivo médico robadoSalud15/09/2025
El organismo suspendió a una farmacéutica por incumplimientos graves, prohibió filtros de agua, entre ellos de Electrolux por generar síntomas gastrointestinales. Además, alertó sobre el robo de un equipo médico y producto para alisado de pelos.