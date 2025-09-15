VIDEO| Estados Unidos atacó presuntos narcotraficantes venezolanos en aguas internacionales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que fuerzas militares de su país llevaron a cabo un segundo “ataque cinético” en el área de responsabilidad del Comando Sur (SOUTHCOM), que terminó con la muerte de tres hombres señalados como narcoterroristas venezolanos.

Según el mandatario, la operación se desarrolló en aguas internacionales mientras los presuntos criminales transportaban drogas hacia territorio estadounidense.

Trump aseguró que ningún militar norteamericano resultó herido en la acción y advirtió que continuarán las operaciones contra quienes intenten introducir estupefacientes a su país.