La Comisión de Presupuesto y Hacienda se reunirá para consensuar el plan de trabajo y el cronograma de análisis del proyecto enviado por el Ejecutivo.
Decomisan 43 kilos de cocaína ocultos en una camioneta en Tucumán
Tres hombres de nacionalidad boliviana fueron detenidos tras un operativo de Gendarmería Nacional en el que también se incautaron hojas de coca y dinero en efectivo.Nacionales17/09/2025
Efectivos de Gendarmería Nacional incautaron 43 kilos de cocaína que eran transportados en los paneles laterales de la caja de una camioneta y detuvieron a tres hombres de nacionalidad boliviana en un operativo realizado sobre la Ruta Nacional 40, en el departamento tucumano de Tafí del Valle.
El procedimiento estuvo a cargo de la Sección “Monteros” del Escuadrón Núcleo “Aguilares”. En primera instancia, los gendarmes detuvieron la marcha de un Citroën C4 en el que viajaban dos hombres (padre e hijo), quienes mostraron nerviosismo e inconsistencias al responder las preguntas de rutina.
Minutos más tarde, arribó al control una camioneta Fiat Toro conducida por otro ciudadano boliviano que dijo viajar desde Cafayate (Salta) hacia Lomas de Zamora (Buenos Aires). Durante la inspección del vehículo, los efectivos advirtieron tornillos removidos en las paredes laterales de la caja de carga, un fuerte olor a pegamento y la presencia de paquetes rectangulares a través de orificios en la chapa.
Con apoyo de un escáner, se constató la existencia de 41 paquetes que contenían un total de 43 kilos de cocaína. Además, se decomisaron 265 gramos de hojas de coca y dinero en efectivo: 2.201.500 pesos, 2.301 dólares y 1.130 bolivianos.
Los tres involucrados quedaron detenidos por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.
Tras la salida de Spagnuolo por el caso de presuntas coimas, el Gobierno designó un nuevo funcionario en la ANDISNacionales15/09/2025
Asume Gianfranco Scigliano como nuevo subdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad para buscar “transparentar el gasto y asegurar que los recursos se dirijan de manera eficiente a quienes más lo necesitan”.
El Gobierno formalizó por decreto la vuelta de la cartera que había sido degradada a Secretaría, ampliando además sus competencias en turismo, deporte y medioambiente.
Randazzo y los candidatos de Provincias Unidas trazan agenda junto a Schiaretti y PichettoNacionales12/09/2025
El espacio, que no representa al kirchnerismo y los liberales, acordó defender el presupuesto universitario, del Garrahan y acompañar a los gobernadores en su reclamo de ATN.
La Dirección Nacional Electoral asignó los aportes para las campañas legislativas 2025Nacionales12/09/2025
Los fondos serán destinados a los partidos con candidaturas oficializadas para diputados nacionales, con descuentos por deudas y sanciones impuestas por la Justicia Electoral.
Kicillof: "El presidente debería entender que el apoyo popular no lo va a conseguir nunca desfinanciando a las universidades"Nacionales11/09/2025
En campaña, el gobernador bonaerense afirmó que su gestión no trabaja por “marketing, sino por convicción”, al tiempo que desembolsó sus críticas al rumbo del gobierno nacional.
El RENAPER lanzó una herramienta digital que permite confirmar al instante si un documento de la serie AAL requiere revisión. También habrá reposición inmediata para quienes tengan viajes programados.
El Presidente cumplió con la advertencia y rechazó la norma aprobada en el Congreso. La oposición prepara una sesión especial para intentar revertir la decisión.
Argentina adelantará a los 18 meses la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión desde 2026Salud16/09/2025
La medida fue acordada entre el Ministerio de Salud de la Nación y las provincias, para aplicar la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión desde los 18 meses, y no a los 5 años como ocurre actualmente.
Milei segura que en el 2026 habrá aumentos en jubilaciones, pensiones, salud y educaciónEconomía16/09/2025
El Presidente presentó el Presupuesto 2026 donde anunció que las partidas de jubilaciones y pensiones por discapacidad se incrementarán un 5%.
La iniciativa busca mantener conectados a los usuarios, quienes podrán utilizar la aplicación SUBE, cargar crédito, pagar boletos y acceder a distintos beneficios, además de mejorar la seguridad y la comunicación en caso de emergencias.
El presidente aseguró que los operativos forman parte de un plan de defensa por “la paz y soberanía” frente a las amenazas que atribuye a Estados Unidos, y advirtió que continuarán de manera sorpresiva.
El Ministerio de Salud provincial informó que se detectaron contagios en adolescentes y adultos. Recordaron la importancia de la vacunación y de las medidas de prevención.