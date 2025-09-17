Decomisan 43 kilos de cocaína ocultos en una camioneta en Tucumán

Efectivos de Gendarmería Nacional incautaron 43 kilos de cocaína que eran transportados en los paneles laterales de la caja de una camioneta y detuvieron a tres hombres de nacionalidad boliviana en un operativo realizado sobre la Ruta Nacional 40, en el departamento tucumano de Tafí del Valle.

El procedimiento estuvo a cargo de la Sección “Monteros” del Escuadrón Núcleo “Aguilares”. En primera instancia, los gendarmes detuvieron la marcha de un Citroën C4 en el que viajaban dos hombres (padre e hijo), quienes mostraron nerviosismo e inconsistencias al responder las preguntas de rutina.

Minutos más tarde, arribó al control una camioneta Fiat Toro conducida por otro ciudadano boliviano que dijo viajar desde Cafayate (Salta) hacia Lomas de Zamora (Buenos Aires). Durante la inspección del vehículo, los efectivos advirtieron tornillos removidos en las paredes laterales de la caja de carga, un fuerte olor a pegamento y la presencia de paquetes rectangulares a través de orificios en la chapa.

Con apoyo de un escáner, se constató la existencia de 41 paquetes que contenían un total de 43 kilos de cocaína. Además, se decomisaron 265 gramos de hojas de coca y dinero en efectivo: 2.201.500 pesos, 2.301 dólares y 1.130 bolivianos.

Los tres involucrados quedaron detenidos por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.