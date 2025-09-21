Río Grande refuerza el pedido de no arrojar residuos en espacios públicos

El Municipio de Río Grande reiteró su llamado a cuidar los espacios públicos y respetar los días asignados para la recolección de residuos voluminosos en cada barrio. Recordó que la ordenanza 2941/11 prohíbe arrojar desechos en lugares no habilitados, práctica que afecta la estética urbana y representa un riesgo para la salud pública y el ambiente.

Ante cualquier consulta o inconveniente, se encuentra disponible la línea 147 de Atención Ciudadana, activa todos los días de 6 a 00 horas.

Desde el área municipal se subrayó que mantener limpia la ciudad es una responsabilidad compartida, e invitaron a la comunidad a tomar conciencia sobre la importancia de depositar los residuos en los contenedores correspondientes y no dejarlos en la vía pública.