Se detectó que algunas personas dejan basura al lado de las campanas de separación durante los fines de semana, pese a que ese espacio no está habilitado para tal fin.
Río Grande refuerza el pedido de no arrojar residuos en espacios públicos
El Municipio recordó la vigencia de la ordenanza 2941/11 y destacó la importancia de la responsabilidad ciudadana para mantener la ciudad limpia y saludable.Tierra del Fuego21/09/2025
El Municipio de Río Grande reiteró su llamado a cuidar los espacios públicos y respetar los días asignados para la recolección de residuos voluminosos en cada barrio. Recordó que la ordenanza 2941/11 prohíbe arrojar desechos en lugares no habilitados, práctica que afecta la estética urbana y representa un riesgo para la salud pública y el ambiente.
Ante cualquier consulta o inconveniente, se encuentra disponible la línea 147 de Atención Ciudadana, activa todos los días de 6 a 00 horas.
Desde el área municipal se subrayó que mantener limpia la ciudad es una responsabilidad compartida, e invitaron a la comunidad a tomar conciencia sobre la importancia de depositar los residuos en los contenedores correspondientes y no dejarlos en la vía pública.
El SMN informó que las condiciones afectarán la zona norte y sur de la provincia desde la tarde del domingo 21 hasta el lunes 22 de septiembre. Protección Civil recomienda precaución y medidas preventivas.
Ushuaia lanza campaña gratuita por la Semana Internacional contra la RabiaTierra del Fuego20/09/2025
Del 22 al 26 de septiembre habrá vacunación, desparasitación e identificación de mascotas en el Paseo de las Rosas.
El Ministerio de Salud informó los horarios y servicios disponibles para el sábado 20 y el lunes 22 de septiembre en los distintos Centros de Atención Primaria de la Salud de la provincia.
Defensa Civil presentó el proyecto para la creación del Comité Operativo de Emergencia en UshuaiaTierra del Fuego19/09/2025
El organismo municipal expuso ante trabajadores y funcionarios los lineamientos de planificación, prevención y respuesta frente a situaciones de riesgo.
Vuoto recibió al Gran Rabino de AMIA y referentes de la comunidad judía en UshuaiaTierra del Fuego18/09/2025
Dialogaron sobre proyectos culturales, religiosos y comunitarios, así como el predio y el cementerio judío de la ciudad.
Se prevén 525 recaladas en el puerto más austral del mundo, con su mayoría con destino a la Antártida.
Melella celebró el rechazo a los vetos de Milei y advirtió: “Con la educación, no”Tierra del Fuego17/09/2025
El gobernador respaldó las marchas en defensa de la universidad pública, mientras continúa el acampe de docentes frente a Casa de Gobierno que mantiene paralizadas las clases en la provincia.
El agujero de ozono afecta a Ushuaia y autoridades piden extremar cuidados ante la radiación UVTierra del Fuego17/09/2025
La Municipalidad recomendó medidas de prevención para reducir riesgos en la salud ante al avance del agujero de la capa de ozono sobre la ciudad.
Zelenski confirmó que Rusia lanzó 40 misiles y cerca de 580 drones contra varias regiones del país; hubo al menos tres muertos y decenas de heridos.
Ushuaia lanza campaña gratuita por la Semana Internacional contra la RabiaTierra del Fuego20/09/2025
Del 22 al 26 de septiembre habrá vacunación, desparasitación e identificación de mascotas en el Paseo de las Rosas.
El SMN informó que las condiciones afectarán la zona norte y sur de la provincia desde la tarde del domingo 21 hasta el lunes 22 de septiembre. Protección Civil recomienda precaución y medidas preventivas.
Un breve repaso de noticias de la agenda de noticias que marca el país en materia política, deportiva y económica.