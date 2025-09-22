La XI Colación de Grado y V Colación de Posgrado de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego celebró a más de 100 egresados en un emotivo acto.
Melella cuestionó la negociación de un préstamo con EE.UU. y advirtió riesgos para la soberanía argentina
El gobernador de Tierra del Fuego alertó que el acuerdo por 30.000 millones de dólares implicaría una nueva dependencia externa y un fuerte impacto en la economía nacional y provincial.Tierra del Fuego22/09/2025
El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, expresó su “profunda preocupación” por las negociaciones entre el Gobierno nacional y Estados Unidos para acceder a un préstamo de 30.000 millones de dólares.
Melella advirtió que se trata de una decisión de enorme impacto que “hipoteca el futuro del país, la política exterior y la soberanía institucional”, al ser acordada “en silencio y sin intervención del Congreso”.
Según el mandatario provincial, el préstamo no está orientado a generar empleo ni desarrollo, sino a profundizar la dependencia del Fondo Monetario Internacional y de la administración estadounidense. Además, subrayó los riesgos de “alineamientos ideológicos condicionados” y de utilizar el endeudamiento como “herramienta de campaña” en medio de una recesión.
“Más deuda es más pobreza, menos industria y más dependencia”, remarcó Melella, quien insistió en que la salida para la Argentina debe darse a través de la producción, el desarrollo federal y la integración regional.
El Municipio recordó la vigencia de la ordenanza 2941/11 y destacó la importancia de la responsabilidad ciudadana para mantener la ciudad limpia y saludable.
Se detectó que algunas personas dejan basura al lado de las campanas de separación durante los fines de semana, pese a que ese espacio no está habilitado para tal fin.
El SMN informó que las condiciones afectarán la zona norte y sur de la provincia desde la tarde del domingo 21 hasta el lunes 22 de septiembre. Protección Civil recomienda precaución y medidas preventivas.
Ushuaia lanza campaña gratuita por la Semana Internacional contra la RabiaTierra del Fuego20/09/2025
Del 22 al 26 de septiembre habrá vacunación, desparasitación e identificación de mascotas en el Paseo de las Rosas.
El Ministerio de Salud informó los horarios y servicios disponibles para el sábado 20 y el lunes 22 de septiembre en los distintos Centros de Atención Primaria de la Salud de la provincia.
Defensa Civil presentó el proyecto para la creación del Comité Operativo de Emergencia en UshuaiaTierra del Fuego19/09/2025
El organismo municipal expuso ante trabajadores y funcionarios los lineamientos de planificación, prevención y respuesta frente a situaciones de riesgo.
Vuoto recibió al Gran Rabino de AMIA y referentes de la comunidad judía en UshuaiaTierra del Fuego18/09/2025
Dialogaron sobre proyectos culturales, religiosos y comunitarios, así como el predio y el cementerio judío de la ciudad.
El SMN informó que las condiciones afectarán la zona norte y sur de la provincia desde la tarde del domingo 21 hasta el lunes 22 de septiembre. Protección Civil recomienda precaución y medidas preventivas.
Un breve repaso de noticias de la agenda de noticias que marca el país en materia política, deportiva y económica.
El presidente de Venezuela envió una carta al mandatario estadounidense para rechazar acusaciones de narcotráfico y abrir un canal de negociación.
Se detectó que algunas personas dejan basura al lado de las campanas de separación durante los fines de semana, pese a que ese espacio no está habilitado para tal fin.
El Municipio recordó la vigencia de la ordenanza 2941/11 y destacó la importancia de la responsabilidad ciudadana para mantener la ciudad limpia y saludable.