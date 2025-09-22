Melella cuestionó la negociación de un préstamo con EE.UU. y advirtió riesgos para la soberanía argentina

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, expresó su “profunda preocupación” por las negociaciones entre el Gobierno nacional y Estados Unidos para acceder a un préstamo de 30.000 millones de dólares.

Melella advirtió que se trata de una decisión de enorme impacto que “hipoteca el futuro del país, la política exterior y la soberanía institucional”, al ser acordada “en silencio y sin intervención del Congreso”.

Según el mandatario provincial, el préstamo no está orientado a generar empleo ni desarrollo, sino a profundizar la dependencia del Fondo Monetario Internacional y de la administración estadounidense. Además, subrayó los riesgos de “alineamientos ideológicos condicionados” y de utilizar el endeudamiento como “herramienta de campaña” en medio de una recesión.

“Más deuda es más pobreza, menos industria y más dependencia”, remarcó Melella, quien insistió en que la salida para la Argentina debe darse a través de la producción, el desarrollo federal y la integración regional.





