Lechman confirmó su regreso al Consejo de la Magistratura y habló sobre el traspaso de las operaciones de YPF a la Provincia
El Legislador de Somos Fueguinos confirmó que retomará su lugar en el Consejo de la Magistratura. Además, se refirió al debate que se viene en la Legislatura por la posibilidad de que Terra Ignis Energía S.A. asuma la operación de los yacimientos de YPF a partir del 1 de enero de 2026.Tierra del Fuego17/12/2025
El legislador de Somos Fueguinos, Jorge Lechman, confirmó que retomará su lugar en el Consejo de la Magistratura en lo que será su sexto período en el organismo, al tiempo que habló sobre el debate que se viene en la Legislatura por la posibilidad de que Terra Ignis Energía S.A. asuma la operación de los yacimientos de YPF a partir del 1 de enero de 2026.
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
En declaraciones a Radio Provincia, aclaró que su designación no responde a una decisión personal, sino que se trata de una representación otorgada por el Poder Legislativo a toda la ciudadanía. “Uno representa la decisión que te otorga el Poder Legislativo y, a través de ellos, a toda la ciudadanía”, sostuvo.
En relación con los cambios internos en la Legislatura, incluido el cargo de vicepresidencia primera que asumirá Victoria Vuoto, subrayó que son acuerdos políticos y que “nadie tiene asegurado un cargo por nombre o apellido”. Según el legislador, el objetivo de estas designaciones es darle una dinámica distinta al Parlamento, motorizar la Cámara y adaptarla a las necesidades actuales de la provincia, tras meses de funcionamiento limitado.
SALMONERAS | Sobre la Ley de Acuicultura, Lechman reiteró su rechazo al proyecto aprobado, diferenciándolo de la iniciativa original que había presentado. Explicó que el primer proyecto buscaba modificar cantidades de producción y estaba dispuesto a debatirlo, pero que durante su tratamiento sufrió cambios y no tuvo un debate profundo en comisión. Su decisión de no acompañar la norma respondió a convicciones personales, aclaró, y no a presiones de sectores ambientalistas.
YPF | Respecto a YPF y los recursos provinciales, el legislador cuestionó la forma en que se plantean algunos consensos y rechazó que la Legislatura sea responsabilizada por consecuencias laborales si no se acompaña un proyecto. “Cuando se toman decisiones vinculadas a los recursos naturales, es imprescindible contar con información clara y completa. Los recursos no son del gobernador ni del Poder Legislativo, son de los ciudadanos de Tierra del Fuego”, afirmó.
Finalmente, Lechman describió un escenario provincial complejo, con dificultades en la industria y otros sectores productivos, y remarcó la necesidad de trabajar con responsabilidad institucional, garantizar el acceso a la información y promover debates serios y transparentes sobre el futuro económico de la provincia.
