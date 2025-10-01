El calendario de pagos ANSES para jubilados, pensionados y AUH en octubre

A través de resoluciones, el Gobierno aprobó incrementos en el transporte, distribución y un cargo adicional destinado a subsidiar consumos residenciales de gas.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), dependiente del Ministerio de Capital Humano, dio a conocer los calendarios de pagos de octubre 2025, que incluyen jubilados y pensionados con haberes mínimos y superiores, beneficiarios de la AUH, AUE, Prenatal, Maternidad, Pensiones No Contributivas, Asignaciones de Pago Único y la Prestación por Desempleo.
👉 En el caso de jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo, los pagos se realizarán entre el 8 y el 21 de octubre, mientras que quienes cobran haberes superiores lo harán del 22 al 28 de octubre.
👉 La Asignación Universal por Hijo (AUH) y las Asignaciones Familiares por Hijo también se abonarán del 8 al 21 de octubre, según la terminación del DNI.
👉 Para la Asignación por Embarazo (AUE), el calendario irá del 9 al 23 de octubre, y el Prenatal y Maternidad se pagarán del 9 al 16 de octubre, con fechas diferenciadas por terminación de documento.
👉 Las Pensiones No Contributivas (PNC) se acreditarán el 8 y 9 de octubre, mientras que la Prestación por Desempleo se abonará del 21 al 27 de octubre.
CALENDARIO
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
• DNI terminados en 0: 8 de octubre
• DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre
• DNI terminados en 3: 13 de octubre
• DNI terminados en 4: 14 de octubre
• DNI terminados en 5: 15 de octubre
• DNI terminados en 6: 16 de octubre
• DNI terminados en 7: 17 de octubre
• DNI terminados en 8: 20 de octubre
• DNI terminados en 9: 21 de octubre
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
• DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre
• DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre
• DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre
• DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre
• DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
• DNI terminados en 0: 8 de octubre
• DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre
• DNI terminados en 3: 13 de octubre
• DNI terminados en 4: 14 de octubre
• DNI terminados en 5: 15 de octubre
• DNI terminados en 6: 16 de octubre
• DNI terminados en 7: 17 de octubre
• DNI terminados en 8: 20 de octubre
• DNI terminados en 9: 21 de octubre
Asignación por Embarazo
• DNI terminados en 0: 9 de octubre
• DNI terminados en 1: 13 de octubre
• DNI terminados en 2: 14 de octubre
• DNI terminados en 3: 15 de octubre
• DNI terminados en 4: 16 de octubre
• DNI terminados en 5: 17 de octubre
• DNI terminados en 6: 20 de octubre
• DNI terminados en 7: 21 de octubre
• DNI terminados en 8: 22 de octubre
• DNI terminados en 9: 23 de octubre
Asignación por Prenatal
• DNI terminados en 0 y 1: 9 de octubre
• DNI terminados en 2 y 3: 13 de octubre
• DNI terminados en 4 y 5: 14 de octubre
• DNI terminados en 6 y 7: 15 de octubre
• DNI terminados en 8 y 9: 16 de octubre
Asignación por Maternidad
• Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
• Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre
Pensiones No Contributivas
• DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de octubre
• DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: 9 de octubre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
• Todas las terminaciones de documento: 8 de octubre al 10 de noviembre
Prestación por Desempleo
• DNI terminados en 0 y 1: 21 de octubre
• DNI terminados en 2 y 3: 22 de octubre
• DNI terminados en 4 y 5: 23 de octubre
• DNI terminados en 6 y 7: 24 de octubre
• DNI terminados en 8 y 9: 27 de octubre
