El calendario de pagos ANSES para jubilados, pensionados y AUH en octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), dependiente del Ministerio de Capital Humano, dio a conocer los calendarios de pagos de octubre 2025, que incluyen jubilados y pensionados con haberes mínimos y superiores, beneficiarios de la AUH, AUE, Prenatal, Maternidad, Pensiones No Contributivas, Asignaciones de Pago Único y la Prestación por Desempleo.

👉 En el caso de jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo, los pagos se realizarán entre el 8 y el 21 de octubre, mientras que quienes cobran haberes superiores lo harán del 22 al 28 de octubre.

👉 La Asignación Universal por Hijo (AUH) y las Asignaciones Familiares por Hijo también se abonarán del 8 al 21 de octubre, según la terminación del DNI.

👉 Para la Asignación por Embarazo (AUE), el calendario irá del 9 al 23 de octubre, y el Prenatal y Maternidad se pagarán del 9 al 16 de octubre, con fechas diferenciadas por terminación de documento.

👉 Las Pensiones No Contributivas (PNC) se acreditarán el 8 y 9 de octubre, mientras que la Prestación por Desempleo se abonará del 21 al 27 de octubre.

CALENDARIO

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0: 8 de octubre

• DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

• DNI terminados en 3: 13 de octubre

• DNI terminados en 4: 14 de octubre

• DNI terminados en 5: 15 de octubre

• DNI terminados en 6: 16 de octubre

• DNI terminados en 7: 17 de octubre

• DNI terminados en 8: 20 de octubre

• DNI terminados en 9: 21 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre

• DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre

• DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre

• DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre

• DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

• DNI terminados en 0: 8 de octubre

• DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

• DNI terminados en 3: 13 de octubre

• DNI terminados en 4: 14 de octubre

• DNI terminados en 5: 15 de octubre

• DNI terminados en 6: 16 de octubre

• DNI terminados en 7: 17 de octubre

• DNI terminados en 8: 20 de octubre

• DNI terminados en 9: 21 de octubre

Asignación por Embarazo

• DNI terminados en 0: 9 de octubre

• DNI terminados en 1: 13 de octubre

• DNI terminados en 2: 14 de octubre

• DNI terminados en 3: 15 de octubre

• DNI terminados en 4: 16 de octubre

• DNI terminados en 5: 17 de octubre

• DNI terminados en 6: 20 de octubre

• DNI terminados en 7: 21 de octubre

• DNI terminados en 8: 22 de octubre

• DNI terminados en 9: 23 de octubre

Asignación por Prenatal

• DNI terminados en 0 y 1: 9 de octubre

• DNI terminados en 2 y 3: 13 de octubre

• DNI terminados en 4 y 5: 14 de octubre

• DNI terminados en 6 y 7: 15 de octubre

• DNI terminados en 8 y 9: 16 de octubre

Asignación por Maternidad

• Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

• Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre

Pensiones No Contributivas

• DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de octubre

• DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: 9 de octubre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

• Todas las terminaciones de documento: 8 de octubre al 10 de noviembre

Prestación por Desempleo

• DNI terminados en 0 y 1: 21 de octubre

• DNI terminados en 2 y 3: 22 de octubre

• DNI terminados en 4 y 5: 23 de octubre

• DNI terminados en 6 y 7: 24 de octubre

• DNI terminados en 8 y 9: 27 de octubre