La ANSES confirmó el cronograma completo de pagos de octubre para jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), Asignaciones Familiares, Prenatal, Maternidad, Pensiones No Contributivas y Prestación por Desempleo.
Septiembre marcó un crecimiento en la venta de usados y el Gol es el rey del mercado de usados
En septiembre se vendieron 171.364 vehículos usados, un 5,45% más que en 2024. El Volkswagen Gol volvió a encabezar el ranking con más de 9.300 unidades comercializadas.Economía05/10/2025
La Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que durante septiembre se comercializaron 171.364 vehículos usados, lo que representa un crecimiento del 5,45% respecto al mismo mes de 2024 (162.515 unidades). En comparación con agosto (167.525 unidades), el incremento fue del 2,29%.
En el acumulado de enero a septiembre de 2025 se vendieron 1.436.656 unidades, un 13,84% más que en el mismo período del año pasado (1.262.016 vehículos), consolidando la recuperación del sector.
Septiembre volvió a confirmar la preferencia de los argentinos: el Volkswagen Gol se mantuvo como el auto usado más elegido, con 9.313 unidades vendidas.
A través de resoluciones, el Gobierno aprobó incrementos en el transporte, distribución y un cargo adicional destinado a subsidiar consumos residenciales de gas.
El Gobierno postergó la suba del impuesto a los combustibles que impacta en nafta y gasoilEconomía01/10/2025
La actualización impositiva que debía comenzar en octubre ahora pasará a regir desde el 1° de noviembre.
El Gobierno lanza nuevo programa de descuentos para jubilados y pensionados en supermercadosEconomía30/09/2025
El programa ofrece descuentos exclusivos en las principales cadenas de supermercados del país
El Gobierno aprobó nuevos aumentos en las tarifas de gas y electricidad para octubreEconomía30/09/2025
Bajo el argumento de “sincerar los costos reales de los servicios públicos energéticos”, el Ministerio de Economía aprobó aumentos energéticos, incluyendo Tierra del Fuego, y el servicio de gas.
El Banco Central reinstauró el cepo cambiario y extendió la restricción cruzada a todas las personasEconomía26/09/2025
Ahora quienes compren dólar oficial no podrán operar con MEP o CCL durante 90 días
INDEC muestra baja de la pobreza, mientras los hogares se hunden en deudas y caída de ingresosEconomía25/09/2025
El organismo reportó una fuerte reducción respecto de 2024, aunque economistas advierten que los números no coinciden con la caída del consumo y el aumento de la morosidad bancaria. El 45,4% de los menores de 14 años vive en hogares pobres
Estados Unidos negocia un swap de USD 20.000 millones con Argentina tras cumbre entre Milei y TrumpEconomía24/09/2025
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó el acuerdo en marcha y adelantó un posible crédito stand-by, compra de bonos y respaldo financiero para estabilizar la economía argentina.
Docentes fueguinos otra vez harán desobligaciones para la semana próxima y no se descarta paroTierra del Fuego03/10/2025
El SUTEF anunció que entre el lunes 6 y el miércoles 8 de octubre se realizarán asambleas y desobligaciones internas para definir la aceptación o el rechazo de la oferta de una propuesta salarial del Gobierno.
La delegación fueguina se despidió de Mar del Plata con una plateada y una de bronce en la última jornada, destacando el desempeño de los equipos masculino y femenino de futsal. Deportistas regresan a la Provincia.
Corea del Norte amenaza con nuevas medidas militares frente al aumento de tropas de EE.UU.Mundo05/10/2025
Kim Jong Un advirtió que Pyongyang desarrollará nuevas medidas militares y fortaleció su alineación con Rusia y China
Un breve repaso de noticias de la agenda de noticias que marca el país en materia política, deportiva y económica.
Cómo quedó el medallero de Tierra del Fuego en los Juegos Nacionales Evita 2025Tierra del Fuego05/10/2025
La delegación fueguina brilló en Mar del Plata con 22 medallas en diversas disciplinas deportivas.