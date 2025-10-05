Septiembre marcó un crecimiento en la venta de usados y el Gol es el rey del mercado de usados

La Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que durante septiembre se comercializaron 171.364 vehículos usados, lo que representa un crecimiento del 5,45% respecto al mismo mes de 2024 (162.515 unidades). En comparación con agosto (167.525 unidades), el incremento fue del 2,29%.

En el acumulado de enero a septiembre de 2025 se vendieron 1.436.656 unidades, un 13,84% más que en el mismo período del año pasado (1.262.016 vehículos), consolidando la recuperación del sector.

Septiembre volvió a confirmar la preferencia de los argentinos: el Volkswagen Gol se mantuvo como el auto usado más elegido, con 9.313 unidades vendidas.