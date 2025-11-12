La inflación de octubre fue del 2,3% y fue más alta que septiembre

El Nivel general del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en octubre de 2025 un incremento del 2,3% respecto de septiembre, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con esta cifra, la inflación acumulada en los primeros diez meses del año alcanzó el 24,8%, mientras que en la comparación interanual —octubre de 2024 frente a octubre de 2025— el aumento llegó al 31,3%.

Según el informe oficial, la división que mostró el mayor incremento mensual fue Transporte (3,5%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%).

En tanto, las menores variaciones correspondieron a Equipamiento y mantenimiento del hogar y Recreación y cultura, ambas con 1,6%.

El organismo detalló que la división con mayor incidencia en el alza de precios a nivel regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, aunque en la región Patagonia la mayor incidencia se observó en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

En cuanto a las categorías, el IPC de Patagonia registró una variación mensual del 2,4%, en línea con el promedio nacional.

El informe también destacó los movimientos en los distintos componentes: los precios estacionales, el IPC núcleo y los regulados, todos con comportamientos similares a los meses previos.

LOS RUBROS QUE GOLPEARON LOS BOLSILLOS ARGENTINOS