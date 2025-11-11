El Gobierno homologó un acuerdo salarial para docentes civiles de Fuerzas Armadas y de Seguridad

El Gobierno nacional oficializó este lunes la homologación de un acuerdo salarial que establece una suma fija de $150.000 mensuales, de carácter remunerativo y no bonificable, para el personal docente civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. La medida quedó formalizada mediante el Decreto publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei junto a integrantes de su gabinete.

Según el acta aprobada, la suma fija alcanzará a los docentes civiles designados en cargos docentes en institutos de nivel inicial, primario, medio o técnico. En el caso del personal designado por horas cátedra, el monto se calculará de manera proporcional en base a un valor hora fijado en $6.250, sin que la suma total pueda superar los $150.000 mensuales considerando todos los nombramientos del docente.

El carácter remunerativo implica que la suma se incorpora al salario y se computa para aportes y jubilación, mientras que su condición de no bonificable indica que no genera adicionales ni incrementa otros conceptos calculados por porcentaje.

El acuerdo, alcanzado en el marco de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, tendrá vigencia desde el 1° de septiembre de 2025. La medida también faculta a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar normas aclaratorias y complementarias para su implementación.