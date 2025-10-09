Celebración en Gaza ante el acuerdo por alto el fuego entre Israel y Hamas

Israelíes y palestinos celebraron este jueves el anuncio de un alto el fuego y un acuerdo de rehenes, en el marco de la primera fase de la iniciativa presentada por el presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la devastadora guerra en Gaza. El conflicto cobró decenas de miles de vidas y alterado profundamente la estabilidad de Oriente Medio.

Según fuentes de Reuters, ambas partes aprobaron públicamente el acuerdo y se esperaba su firma formal hacia el mediodía en el balneario egipcio de Sharm el-Sheikh. Sin embargo, mientras un alto funcionario de Hamás confirmó que el documento ya había sido rubricado, Israel aún no lo había hecho oficialmente.

La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu informó que el alto el fuego solo entrará en vigor una vez que sea ratificado por el gobierno israelí, tras una reunión del gabinete de seguridad programada para las 17:00 horas locales.

El pacto representa un avance significativo en los esfuerzos internacionales por detener la violencia y abrir una vía hacia negociaciones más amplias que permitan restablecer la paz en la región.



