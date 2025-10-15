El presidente estadounidense amplió las facultades de la agencia de inteligencia para realizar operaciones encubiertas en Venezuela, aunque evitó confirmar si el objetivo incluye al gobierno de Nicolás Maduro.
Camiones de ayuda ingresan a Gaza
El frágil alto el fuego se mantuvo pese a una disputa sobre la entrega de restos de rehenes. Trump dijo que si Hamas no cumple con su parte del acuerdo “Israel volverá a esas calles en cuanto yo lo diga” y la ONU denuncia restricciones a camiones.Mundo15/10/2025 Reuters
Camiones de ayuda comenzaron a ingresar a la Franja de Gaza el miércoles y las autoridades israelíes reanudaron los preparativos para abrir el principal cruce de Rafah, después de que Hamás entregara más cuerpos de rehenes muertos, informaron agencias internacionales. La disputa sobre la velocidad de las devoluciones había amenazado con hacer fracasar la tregua que puso fin a dos años de guerra en el enclave.
Según reportes, el grupo armado devolvió durante la noche varios cadáveres israelíes y, el miércoles, entregó dos ataúdes más. Ante esas devoluciones, las autoridades israelíes comenzaron a preparar la reapertura del cruce de Rafah para permitir la entrada de ayuda y el tránsito controlado, y se informó que podrían entrar alrededor de 600 camiones de asistencia humanitaria.
Israel había advertido previamente que podría mantener cerrado Rafah y limitar el suministro de ayuda si consideraba que Hamás demoraba en devolver los cuerpos, lo que puso de manifiesto los riesgos que enfrenta la tregua y la delicada coordinación entre las partes y los mediadores internacionales. Organizaciones y agencias humanitarias habían señalado que la situación en Gaza exige un aumento masivo de asistencia.
En paralelo, las imágenes y corresponsales señalaron la llegada de convoyes desde la frontera egipcia y operaciones de verificación por parte de organismos como la Cruz Roja, encargados del traslado y la identificación de los cuerpos devueltos. La incertidumbre sobre el número exacto y la identificación de los restos complicó las negociaciones iniciales entre las partes.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que actuó como mediador en el alto el fuego, dijo que consideraría permitir que Israel reanude operaciones militares en Gaza si Hamas no cumple con su parte del acuerdo, y afirmó que “Israel volverá a esas calles en cuanto yo lo diga”. Sus declaraciones subrayan la enorme presión internacional y la influencia de Estados Unidos en el seguimiento del acuerdo de cese de hostilidades.
La reapertura de Rafah y el aumento del flujo de ayuda son pasos clave para aliviar la grave crisis humanitaria en Gaza, donde la infraestructura y los servicios básicos quedaron severamente dañados tras años de conflicto.
En tanto, altos funcionarios de la ONU denunciaron que las restricciones de Israel al ingreso de ayuda humanitaria en Gaza ponen en riesgo miles de vidas y contradicen los compromisos del reciente acuerdo de alto el fuego.
RESTRICCIONES A LA AYUDA
Tras la entrega de solo cuatro de los 28 cadáveres de rehenes, Israel anunció que el cruce Rafah, con Egipto, seguirá cerrado al menos hasta este miércoles y comunicó a la ONU que, a partir de ahora, no permitirá ingresar más de 300 camiones diarios.
Desde Egipto, donde se acordaron las bases del actual proceso, el responsable de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), Tom Fletcher, destacó tanto los avances recientes como los riesgos inminentes si no se mantienen los compromisos.
“A comienzos de esta semana, pudimos iniciar nuestra ampliación humanitaria tras meses de frustración y bloqueos. Alimentos, medicinas, combustible, agua, gas para cocinar y tiendas de campaña llegaron a quienes los necesitaban. (…) Pero ayer enfrentamos nuevos obstáculos”, señaló el coordinador de socorro.
Un ataque aéreo ruso con drones y bombas impactó en un hospital de Járkov y en infraestructura civil, mientras las autoridades ucranianas piden más sistemas de defensa aérea a sus aliados internacionales.
VIDEO | Durante el discurso de Trump, echaron por la fuerza a diputados por desplegar pancartas en apoyo a PalestinaMundo13/10/2025
Los legisladores Ayman Odeh y Ofer Cassif fueron expulsados del Parlamento israelí tras desplegar pancartas que exigían el reconocimiento del Estado palestino durante el discurso de Donald Trump.
Hamás liberó a los últimos 20 rehenes israelíes en el marco del acuerdo de alto el fuegoMundo13/10/2025
Fueron entregados los 20 rehenes israelíes sobrevivientes que mantenía el grupo terrorista para negociar con Israel. Ahora, hay un plan para la devastada Gaza.
El presidente estadounidense afirmó desde el Air Force One, rumbo a Tel Aviv, que el conflicto en Gaza llegó a su fin y destacó que es "un momento histórico".
El helicóptero formaba parte de un evento aéreo previsto para el domingo. Hay al menos 5 heridos.
Rusia intensifica los ataques con drones en Odessa y Chernihiv: daños en infraestructura, muertos y heridosMundo11/10/2025
Los bombardeos afectaron infraestructura energética, edificios civiles y vehículos oficiales. Odessa registró incendios y al menos un herido, mientras que en Chernihiv murieron dos personas.
el presidente del Congreso, el abogado José Jerí, de 38 años, fue juramentado como presidente interino de la República.
Un flujo constante de personas se agolpaba en una carretera costera en el centro de la Franja de Gaza, rumbo al norte, para ver qué quedaba de sus hogares. Otros se dirigían a otras partes del territorio palestino en el sur.
El mandatario ucraniano destacó los efectos de las ofensivas en territorio ruso, reafirmó la cooperación con Estados Unidos y consideró que un alto el fuego es posible con mayor presión internacional sobre Moscú.
Condenaron a los implicados de arrojar una bomba molotov contra la camioneta de Vanesa Saez en UshuaiaTierra del Fuego09/10/2025
El Tribunal del Distrito Judicial Sur impuso penas de hasta 3 años a los acusados de arrojar la bomba molotov. Un tercer implicado quedó tras las rejas por sumarse un caso de violencia de género contra su ex pareja.
Con profundo dolor, velan los restos de los hermanos fallecidos en el incendio en UshuaiaTierra del Fuego09/10/2025
Lucas, Tomás y Mateo Cruz Cejas, los tres hermanos que perdieron la vida en el trágico incendio ocurrido en el barrio Peniel, serán despedidos este sábado.
Se mantienen activos varios focos en distintas áreas protegidas del país, con condiciones meteorológicas que complican las tareas de control.
El accidente ocurrió a la altura del paraje Rancho Hambre, cuando dos vehículos impactaron frontalmente. Los ocupantes debieron ser asistidos por bomberos y trasladados al Hospital Regional Ushuaia.
Durante 2025 se observó un aumento de la actividad viral con brotes en Brasil y Colombia, y casos aislados en Bolivia. en Argentina debieron reforzar la vacunación.