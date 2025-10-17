El Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego rechazó el recurso extraordinario federal, pero el legislador confirmó que presentará la vía de la queja ante la Corte Suprema para que se analice la constitucionalidad del proceso de reforma.
Ushuaia | Echaron a 43 marineros del buque Tai An y denuncian falta de pago de salarios
La empresa Prodesur S.A., del empresario chino Liu Zhijiang, desvinculó a parte de la tripulación mientras el resto reclama el cobro de haberes de septiembre. El gremio SOMU denunció ante el Ministerio de Trabajo la reiterada falta de aportes y contribuciones.Tierra del Fuego17/10/2025
El conflicto laboral a bordo del buque pesquero Tai An —de bandera argentina y capitales chinos— sumó un nuevo capítulo. La empresa Prodesur S.A., propiedad del empresario Liu Zhijiang, decidió despedir a 43 marineros, mientras que el resto de la tripulación continúa sin percibir los salarios correspondientes al mes de septiembre.
“El chino Liu despidió a los 43 marineros que estaban reclamando lo que les debían y a los que quedaron tampoco les pagan el sueldo”, relató un tripulante en diálogo con Ushuaia 24, visiblemente preocupado por la situación económica y laboral que atraviesan.
El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) presentó una denuncia formal ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia, en la que acusa a Prodesur S.A. de incumplir con el pago de haberes y de no realizar los aportes y contribuciones correspondientes a la Ley 23.660, que regula el sistema de obras sociales.
En el documento firmado por el delegado gremial Raúl Suárez, el sindicato advierte sobre “el accionar temerario y malicioso de esta empresa en particular, que ha sido denunciada sistemáticamente por esta entidad gremial”. Además, señala que la empresa “incurre mes a mes en los mismos incumplimientos, afectando gravemente a los trabajadores y sus familias”.
Desde el gremio remarcaron que la falta de aportes a la obra social acarrea un grave perjuicio para la familia del trabajador, dejándolos sin cobertura médica en plena temporada de actividad pesquera.
El conflicto no es nuevo. En septiembre, los tripulantes ya habían denunciado atrasos salariales, horas extras impagas y la falta de aportes previsionales. “No fue un reclamo de aumento salarial, fue reclamar lo que se estaba adeudando”, explicaba uno de los trabajadores a Ushuaia 24.
El antecedente más grave se remonta a 2024, cuando el Tai An fue sancionado por pescar ilegalmente 39 toneladas de merluza negra, lo que derivó en una prohibición de despacho de pesca por 45 días y una multa superior a 56 millones de pesos. Desde entonces, los marineros aseguran que la empresa comenzó a incumplir sistemáticamente sus obligaciones laborales.
“Ese trabajo se hizo, pero no nos pagaron porque empezaron a decir que el barco estaba parado por la sanción. Usaron eso como excusa y comenzaron a pagar fuera de término, sin obra social ni aportes jubilatorios”, recordó uno de los afectados.
