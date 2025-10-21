El Gobierno promulgó las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica, pero suspendió su aplicación hasta la asignación de fondos

El Gobierno autorizó a una nueva empresa a operar servicios de rampa en 37 aeropuertos del paísNacionales20/10/2025
Se trata de una nueva empresa que se suma a otras que operan al país y que ponen fin al monopólico Intercargo.
El Ejecutivo publicó los decretos en el Boletín Oficial y dejó sin efecto inmediato las normas aprobadas por el Congreso hasta que se asignen los recursos presupuestarios.Nacionales21/10/2025
El Gobierno Nacional promulgó este martes las leyes de Financiamiento Universitario (N° 27.795) y Emergencia Pediátrica (N° 27.796), aunque dispuso postergar su entrada en vigencia hasta que el Congreso de la Nación asigne los fondos correspondientes en el Presupuesto Nacional.
La medida fue oficializada a través de los decretos 759/2025 y 760/2025, publicados en el Boletín Oficial, donde el Poder Ejecutivo estableció que la aplicación de ambas normas quedará en suspenso “hasta tanto se delimite el financiamiento necesario y se incluyan las partidas presupuestarias pertinentes”.
Las leyes habían sido ratificadas por ambas cámaras del Congreso, incluso tras el veto del presidente Javier Milei, quien había argumentado que las iniciativas generaban un impacto fiscal significativo en el marco del plan de equilibrio de las cuentas públicas.
Emergencia sanitaria pediátrica
La Ley 27.796, conocida como de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud, declara la emergencia sanitaria por el plazo de un año “debido a la grave situación que atraviesa el sistema de salud”.
El texto busca garantizar el acceso equitativo y de calidad a la atención pediátrica, fortalecer los hospitales públicos, asegurar la continuidad de las residencias médicas, y recomponer los salarios del personal de salud que atiende a la población infantil.
Además, la norma exime del pago de Ganancias a los profesionales que desempeñen funciones críticas, declara al Hospital Garrahan como centro de referencia nacional y crea una comisión de seguimiento integrada por legisladores, autoridades del Ministerio de Salud, el COFESA y la Sociedad Argentina de Pediatría.
Financiamiento universitario y recomposición docente
Por su parte, la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente tiene como objetivo “garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio nacional”.
La iniciativa establece una actualización automática de los fondos universitarios de acuerdo con la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC, y dispone mecanismos para asegurar la continuidad del funcionamiento de las universidades públicas y la recomposición del salario docente.
Ambas leyes fueron impulsadas por la oposición y aprobadas por amplia mayoría tras semanas de reclamos de universidades nacionales, sindicatos docentes y entidades médicas.
Sin embargo, el Gobierno nacional defendió su decisión de suspender la implementación hasta definir las fuentes de financiamiento, al sostener que “no se pueden aplicar normas sin respaldo presupuestario”.
Se trata de una nueva empresa que se suma a otras que operan al país y que ponen fin al monopólico Intercargo.
Según explicó la directora nacional electoral, Luz Landívar, “el operativo abarcó los 24 distritos electorales del país y contempló la transmisión de más de 108.992 telegramas desde más de 14.370 locales de votación equipados con kits de transmisión y desde más de 950 Sucursales Electorales Digitales”.
El Ministerio de Justicia aprobó nuevas disposiciones que amplían el funcionamiento del Registro Único Virtual (RUV) y el sistema RUNA, permitiendo tramitar de forma remota la inscripción de vehículos 0 km.
Gendarmería Nacional desarticuló una organización delictiva dedicada a casinos online sin certificación SSL. Se realizaron 53 allanamientos la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y San Luis.
La medida preventiva alcanza a aeronaves equipadas con propulsores fabricados por CFM, luego de un incidente ocurrido en un vuelo entre Buenos Aires y Córdoba.
Se mantienen activos varios focos en distintas áreas protegidas del país, con condiciones meteorológicas que complican las tareas de control.
El presidente de Estados Unidos volvió a respaldar al Presidente Milei a dos semanas de las legislativas. “Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión”, afirmó en la Casa Blanca.
Mediante un decreto, el Poder Ejecutivo estableció estableció que todas las rutas nacionales concesionadas deberán contar con vías automáticas canalizadas o “free flow” antes del 31 de diciembre de 2026.
“Durante dos interminables años fueron privados de su libertad, torturados y expuestos a condiciones extremas. Sin embargo, se mantuvieron firmes, resistiendo el miedo" dijo el Gobierno de Milei sobre el histórico hecho en Medio Oriente.
El exmandatario compartió una publicación del escritor Don Winslow que cuestiona el acuerdo de swap con EE.UU. y llamó a “despertar y salir de esta pesadilla”.
El joven deportista chileno Erick "Coyote" Paredes no logró sobrevivir a las graves heridas sufridas en el impacto; su acompañante había muerto en el lugar del hecho.
Se trata de una nueva empresa que se suma a otras que operan al país y que ponen fin al monopólico Intercargo.
La medida forma parte de la apertura del sector aerocomercial impulsada por el Gobierno Nacional. Ushuaia será uno de los 37 aeropuertos del país donde comenzará a operar la nueva compañía.
Durante el vuelo, el equipo sanitario especializado realizó monitoreo avanzado y cuidados críticos sobre el paciente que fue trasladado desde Ushuaia a Río Grande.
El ex jefe del área materno infantil, Roberto Moreira, confirmó que presentó su renuncia junto a otros jefes de departamento. Denunció falta de recursos, sobrecarga laboral y ausencia de respuestas políticas y sindicales ante la crisis sanitaria.