Trump ordena demoler el Ala Este de la Casa Blanca para construir un salón de baile de 300 millones de dólares
La histórica estructura, que durante décadas albergó las oficinas de las primeras damas y sirvió como escenario de cenas de Estado y actos diplomáticos, quedó reducida a escombros.Mundo23/10/2025
Toda el Ala Este de la Casa Blanca fue demolida esta semana como parte del plan del presidente Donald Trump para construir un nuevo salón de baile de lujo, según confirmaron fotografías tomadas el jueves por The Associated Press.
La histórica estructura, que durante décadas albergó las oficinas de las primeras damas y sirvió como escenario de cenas de Estado y actos diplomáticos, quedó reducida a escombros. El proyecto contempla levantar en su lugar un salón de baile “casi el doble del tamaño de la Casa Blanca”, con un costo estimado en 300 millones de dólares.
Trump defendió la decisión en declaraciones a la prensa, argumentando que mantener el edificio original habría “perjudicado un edificio muy, muy caro y hermoso”, en referencia al nuevo salón. “Los presidentes han querido esto durante años”, afirmó. Además, aseguró que el proyecto será financiado “por mí y algunos amigos míos”, sin costo alguno para los contribuyentes.
Las imágenes captadas por la fotógrafa Jacquelyn Martin (AP) muestran maquinaria pesada trabajando sobre una zona prácticamente demolida del Ala Este, mientras los obreros avanzan con las tareas previas a la nueva construcción.
El Ala Este, agregada a la Casa Blanca en 1942 durante la presidencia de Franklin D. Roosevelt, fue escenario de momentos emblemáticos protagonizados por primeras damas como Eleanor Roosevelt, Jacqueline Kennedy, Nancy Reagan y Michelle Obama. Con su demolición, desaparece un espacio profundamente ligado a la historia institucional y cultural de Estados Unidos.
Mientras tanto, la Casa Blanca no ha ofrecido detalles sobre los plazos de obra ni sobre el futuro uso público del nuevo salón, aunque se espera que esté destinado a recepciones oficiales, galas y eventos presidenciales de gran escala.
El proyecto ha generado críticas entre historiadores y conservacionistas, quienes lo consideran un atentado al patrimonio histórico nacional. Sin embargo, desde el entorno presidencial lo presentan como una “modernización necesaria” y “una muestra del nuevo esplendor estadounidense”.
VIDEO | Perú declara estado de emergencia por 30 días en Lima para enfrentar aumento de criminalidadMundo22/10/2025
La medida fue dispuesta por el nuevo presidente peruano y autoriza el despliegue de las fuerzas armadas junto con la policía para mantener el orden público.
Presentan una acusación formal contra el expresidente de Bolivia Evo Morales por trata agravada de personas
El pedido lo hizo la fiscallía de Tarija contra el exmandatario socialista por supuestamente tener un hijo con una menor de edad mientras era presidente de Bolivia, en 2016
Maduro ordena crear una aplicación para que los venezolanos reporten “todo lo que vean y escuchen” las 24 horas
Dentro de la APP, estarán la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Unidades Comunales de Milicias y Bases Populares de Defensa Integral y así ejercer un mayor control sobre la población.
Nicolas Sarkozy comenzó a cumplir una condena de cinco años por financiamiento ilegal desde LibiaMundo21/10/2025
Sarkozy, quien gobernó Francia entre 2007 y 2012, fue condenado por conspirar para recibir millones de euros del régimen de Muamar Gadafi, dinero que habría sido utilizado para financiar su campaña electoral.
Paz obtuvo el 54% de los votos, según mostraron los primeros resultados, frente al 45% de Quiroga. Gobernará hasta 2030.
En una publicación en redes sociales, Trump se refirió al presidente colombiano Gustavo Petro como “un traficante de drogas ilegal” que tiene “baja calificación y es muy impopular”
El fuego de tanques israelíes en distintos puntos de Gaza, causaron la muerte de al menos 11 personas.
VIDEO | Zelenski llegó a la Casa Blanca en busca de armas, pero Trump prioriza un acuerdo por la paz
El presidente ucraniano pidió misiles Tomahawk para fortalecer la defensa frente a Rusia, mientras que su par estadounidense insistió en mediar por la paz y anunció una próxima reunión con Vladimir Putin.
Uno de los bombardeos más intensos: Rusia lanzó más de 300 drones y 37 misiles contra UcraniaMundo16/10/2025
El ataque dejó sin electricidad a ocho regiones ucranianas y dañó instalaciones energéticas clave. Zelenski se reunirá este viernes con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca para pedir más defensas aéreas.
Río Grande decreta tres días de duelo por el fallecimiento del periodista Oscar “Mingo” GutiérrezTierra del Fuego22/10/2025
El Municipio decretó tres días de duelo por el fallecimiento del periodista, historiador y docente, Ciudadano Ilustre de Río Grande, quien dedicó más de cuatro décadas a la difusión de la historia y la cultura fueguina.
Después de votar, la economía espera: el dólar alto y el pulso de la incertidumbreEconomía22/10/2025
El Gobierno busca contener la subida de la divisa norteamericana, en medio de una incertidumbre sobre lo que pasará luego de las elecciones. Caputo salió a decir que "no va a haber ningún cambio al esquema actual".
Defendamos Tierra del Fuego denunció a Fuerza Patria por difundir encuestas falsas durante la veda electoralTierra del Fuego23/10/2025
El frente que lidera el intendente Martín Pérez denunció que se "están distribuyendo encuestas falsas con porcentajes inventados para instalar un resultado que no existe" lo que constituye una violación a la veda sobre sondeos.Solicitarán la intervención de la Justicia Electoral.
Radicales y peronistas unidos: Provincias Unidas cerró su campaña en Río Grande con un mensaje contra la polarizaciónTierra del Fuego23/10/2025
La unión entre el radical Pablo Blanco y el peronista Federico Bilota realizó su cierre de campaña en el Comité de la UCR. El frente llamó a construir una alternativa federal “por encima de las ideologías”.