Un par de bombarderos B-1 Lancer despegaron de la Base Aérea Dyess en Texas el jueves y sobrevolaron el Caribe hasta llegar a la costa venezolana.
Putin desafía a Trump tras nuevas sanciones que sacuden el mercado petrolero mundial
El presidente ruso respondió con dureza luego de que Estados Unidos impusiera sanciones a Rosneft y Lukoil, provocando un alza del 5% en el precio del crudo y tensiones con China e India.Mundo24/10/2025
El presidente ruso, Vladimir Putin, se mostró desafiante este jueves luego de que su par estadounidense, Donald Trump, anunciara sanciones contra las dos mayores compañías petroleras de Rusia —Rosneft y Lukoil— en un intento por presionar al Kremlin a poner fin a la guerra en Ucrania. La medida provocó una inmediata suba del 5% en los precios internacionales del petróleo y un nuevo sacudón en los mercados energéticos.
Según informó la agencia Reuters, las sanciones llevaron a las grandes petroleras estatales chinas a suspender temporalmente las compras de crudo ruso, mientras que refinerías de India —el principal comprador marítimo de petróleo ruso— se preparan para reducir drásticamente sus importaciones.
La decisión de Washington marca un giro drástico por parte de Trump, quien días atrás había anunciado una posible cumbre con Putin en Budapest para buscar un acuerdo de paz. Sin embargo, la Casa Blanca optó por endurecer la presión económica sobre Moscú, enviando una señal clara de que busca debilitar sus finanzas para forzar una negociación.
Putin calificó las sanciones como un “acto hostil”, pero aseguró que no afectarán significativamente a la economía rusa. “Esto es, por supuesto, un intento de presionar a Rusia. Pero ningún país ni pueblo que se precie decide nada bajo presión”, declaró el mandatario, advirtiendo además que una reducción drástica de la oferta mundial podría perjudicar a economías como la estadounidense.
Consultado sobre las declaraciones de Putin, Trump respondió con ironía: “Me alegra que piense así. Eso es bueno. Les informaré al respecto dentro de seis meses”.
Mientras tanto, Ucrania volvió a reclamar a Estados Unidos y sus aliados europeos el envío de misiles de largo alcance, en un intento por revertir el curso de una guerra que ya lleva tres años y medio. Putin, por su parte, advirtió que cualquier ataque dentro del territorio ruso recibiría una respuesta “muy seria, si no abrumadora”.
Trump ordena demoler el Ala Este de la Casa Blanca para construir un salón de baile de 300 millones de dólaresMundo23/10/2025
La histórica estructura, que durante décadas albergó las oficinas de las primeras damas y sirvió como escenario de cenas de Estado y actos diplomáticos, quedó reducida a escombros.
El ataque se produjo tras una noche de bombardeos masivos. Las autoridades confirmaron que todos los niños fueron evacuados y que siete personas resultaron heridas.
VIDEO | Perú declara estado de emergencia por 30 días en Lima para enfrentar aumento de criminalidadMundo22/10/2025
La medida fue dispuesta por el nuevo presidente peruano y autoriza el despliegue de las fuerzas armadas junto con la policía para mantener el orden público.
Presentan una acusación formal contra el expresidente de Bolivia Evo Morales por trata agravada de personas
El pedido lo hizo la fiscallía de Tarija contra el exmandatario socialista por supuestamente tener un hijo con una menor de edad mientras era presidente de Bolivia, en 2016
Maduro ordena crear una aplicación para que los venezolanos reporten “todo lo que vean y escuchen” las 24 horas
Dentro de la APP, estarán la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Unidades Comunales de Milicias y Bases Populares de Defensa Integral y así ejercer un mayor control sobre la población.
Nicolas Sarkozy comenzó a cumplir una condena de cinco años por financiamiento ilegal desde LibiaMundo21/10/2025
Sarkozy, quien gobernó Francia entre 2007 y 2012, fue condenado por conspirar para recibir millones de euros del régimen de Muamar Gadafi, dinero que habría sido utilizado para financiar su campaña electoral.
Paz obtuvo el 54% de los votos, según mostraron los primeros resultados, frente al 45% de Quiroga. Gobernará hasta 2030.
En una publicación en redes sociales, Trump se refirió al presidente colombiano Gustavo Petro como “un traficante de drogas ilegal” que tiene “baja calificación y es muy impopular”
El fuego de tanques israelíes en distintos puntos de Gaza, causaron la muerte de al menos 11 personas.
Las disposiciones alcanzan a las marcas Gallinita Orly, Cumbres Riojanas, Olivos de Arauco y Health Zana, que carecen de registros sanitarios válidos y fueron declaradas apócrifas por el organismo.
Con una Legislatura paralizada, Sciurano impulsa el debate del Presupuesto 2026 sin ingreso formal del proyectoTierra del Fuego23/10/2025
La Legislatura lleva más de tres meses sin sesiones y el titular de la Comisión de Economía dispuso un calendario de trabajo sin que el expediente haya sido ingresado formalmente.
Entre el viernes y el domingo, gran parte del país atravesará un marcado cambio de tiempo: mientras el centro y norte recibirán lluvias y tormentas fuertes, el sur experimentará el ingreso de aire polar con nevadas y temperaturas bajo cero.
Cúneo Libarona y Werthein dejan el Gobierno en medio de los cambios tras las elecciones legislativasNacionales23/10/2025
El canciller Gerardo Werthein presentó su renuncia y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, hará lo propio el lunes. Javier Milei adelantó una reestructuración del Gabinete para el segundo tramo de su gestión.
En la Justicia fueguina se quisieron dar un “aumentazo” de sueldos y debieron dar marcha atrásTierra del Fuego24/10/2025
El Superior Tribunal había aprobado subas del 20% para cargos jerárquicos mientras el resto de los empleados recibía apenas un 2,5%. La fuerte reacción gremial y un paro total obligaron a suspender la polémica medida.