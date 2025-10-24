Putin desafía a Trump tras nuevas sanciones que sacuden el mercado petrolero mundial

El presidente ruso, Vladimir Putin, se mostró desafiante este jueves luego de que su par estadounidense, Donald Trump, anunciara sanciones contra las dos mayores compañías petroleras de Rusia —Rosneft y Lukoil— en un intento por presionar al Kremlin a poner fin a la guerra en Ucrania. La medida provocó una inmediata suba del 5% en los precios internacionales del petróleo y un nuevo sacudón en los mercados energéticos.

Según informó la agencia Reuters, las sanciones llevaron a las grandes petroleras estatales chinas a suspender temporalmente las compras de crudo ruso, mientras que refinerías de India —el principal comprador marítimo de petróleo ruso— se preparan para reducir drásticamente sus importaciones.

La decisión de Washington marca un giro drástico por parte de Trump, quien días atrás había anunciado una posible cumbre con Putin en Budapest para buscar un acuerdo de paz. Sin embargo, la Casa Blanca optó por endurecer la presión económica sobre Moscú, enviando una señal clara de que busca debilitar sus finanzas para forzar una negociación.

Putin calificó las sanciones como un “acto hostil”, pero aseguró que no afectarán significativamente a la economía rusa. “Esto es, por supuesto, un intento de presionar a Rusia. Pero ningún país ni pueblo que se precie decide nada bajo presión”, declaró el mandatario, advirtiendo además que una reducción drástica de la oferta mundial podría perjudicar a economías como la estadounidense.

Consultado sobre las declaraciones de Putin, Trump respondió con ironía: “Me alegra que piense así. Eso es bueno. Les informaré al respecto dentro de seis meses”.

Mientras tanto, Ucrania volvió a reclamar a Estados Unidos y sus aliados europeos el envío de misiles de largo alcance, en un intento por revertir el curso de una guerra que ya lleva tres años y medio. Putin, por su parte, advirtió que cualquier ataque dentro del territorio ruso recibiría una respuesta “muy seria, si no abrumadora”.