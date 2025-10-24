Estados Unidos envió bombarderos supersónicos a la costa de Venezuela

El ejército estadounidense envió un par de bombarderos supersónicos y pesados ​​a la costa de Venezuela el jueves, poco más de una semana después de que otro grupo de bombarderos estadounidenses realizó un viaje similar como parte de un ejercicio de entrenamiento para simular un ataque.

El ejército estadounidense desplegó una fuerza inusualmente grande en el mar Caribe y las aguas costeras de Venezuela, lo que genera especulaciones sobre la posibilidad de que el presidente Donald Trump intente derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro. Maduro enfrenta cargos de narcoterrorismo en Estados Unidos.

Para aumentar la especulación, desde principios de septiembre el ejército estadounidense estuvo llevando a cabo ataques letales contra buques en aguas cercanas a Venezuela que, según Trump, trafican drogas.

Según datos de seguimiento de vuelo, un par de bombarderos B-1 Lancer despegaron de la Base Aérea Dyess en Texas el jueves y sobrevolaron el Caribe hasta llegar a la costa venezolana. Un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato para hablar sobre operaciones militares delicadas, confirmó que se realizó un vuelo de entrenamiento de los B-1 en el Caribe.