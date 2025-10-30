Comienza la temporada de pesca deportiva 2025/2026 en Tierra del Fuego

El Ministerio de Producción y Ambiente informó que la temporada de pesca deportiva 2025/2026 se desarrollará desde el 1° de noviembre de 2025 hasta el 1° de mayo de 2026 inclusive, conforme a la Resolución N° 276/25.

La secretaria de Ambiente, Andrea Bianchi, destacó que “cada año trabajamos junto a las asociaciones de pesca y los pescadores para fortalecer la gestión de los recursos hídricos. La pesca deportiva es una práctica muy valorada, pero también una gran responsabilidad para cuidar los ambientes que todos disfrutamos”.

Durante la temporada, la pesca estará permitida solo durante las horas diurnas, bajo las modalidades “Cuchara” o “Spinning” y “Mosca” o “Flycasting”, utilizando los equipos y señuelos autorizados.

A partir del 1° de marzo de 2026 regirá la devolución obligatoria de todas las capturas, salvo en sitios con condiciones particulares, y hasta esa fecha se permitirá el sacrificio de un ejemplar por día y por pescador.

El Sistema de Administración de Permisos de Pesca (SAPTDF) continuará operativo para la obtención digital de carnets y reservas de acceso a los sectores habilitados. Los pescadores deberán portar su permiso vigente, documento de identidad y respetar las normas establecidas, bajo riesgo de sanción o decomiso del equipo.

El director de Recursos Ícticos Continentales, Carmelo Sánchez, destacó que “en los últimos años se redujo notablemente la mortandad por mala liberación, gracias al compromiso de los clubes y asociaciones. Este año continuaremos acercando información y capacitaciones para mejorar las prácticas, aprender a identificar especies y tratar correctamente a los peces”.

Los valores de los permisos para residentes del país:

Temporada completa: $70.000

Tres días: $30.000

Un día: $20.000

Jóvenes de 13 a 17 años: $15.000

Sin costo para menores de 12 años, jubilados, pensionados y personas con discapacidad.

El Ministerio recordó que el carnet es válido únicamente en la provincia de Tierra del Fuego y no forma parte del sistema patagónico. También se recomienda lavar y desinfectar los equipos antes de ingresar a los cursos de agua para prevenir la dispersión del alga invasora Didymo.

En el marco de la campaña “Naturaleza sin Fuego”, se reiteró que está prohibido hacer fuego en toda la provincia, aunque se permite el uso de calentadores a gas homologados.