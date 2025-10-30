El sector de la "bombonerita" fue históricamente un espacio de recreación de la comunidad boliviana. Ahora avanzan con una plaza que contará 400 metros cuadrados, que integrará espacios de recreación y paseo.
Comienza la temporada de pesca deportiva 2025/2026 en Tierra del Fuego
Se extenderá del 1° de noviembre de 2025 al 1° de mayo de 2026, con nuevas disposiciones. La temporada completa valdrá 70 mil pesos y por día 20 mil pesos y solo se podrá usar las modalidades " Cuchara" o " Spinning" y " Mosca" o "Flycasting".Tierra del Fuego30/10/2025
El Ministerio de Producción y Ambiente informó que la temporada de pesca deportiva 2025/2026 se desarrollará desde el 1° de noviembre de 2025 hasta el 1° de mayo de 2026 inclusive, conforme a la Resolución N° 276/25.
La secretaria de Ambiente, Andrea Bianchi, destacó que “cada año trabajamos junto a las asociaciones de pesca y los pescadores para fortalecer la gestión de los recursos hídricos. La pesca deportiva es una práctica muy valorada, pero también una gran responsabilidad para cuidar los ambientes que todos disfrutamos”.
Durante la temporada, la pesca estará permitida solo durante las horas diurnas, bajo las modalidades “Cuchara” o “Spinning” y “Mosca” o “Flycasting”, utilizando los equipos y señuelos autorizados.
A partir del 1° de marzo de 2026 regirá la devolución obligatoria de todas las capturas, salvo en sitios con condiciones particulares, y hasta esa fecha se permitirá el sacrificio de un ejemplar por día y por pescador.
El Sistema de Administración de Permisos de Pesca (SAPTDF) continuará operativo para la obtención digital de carnets y reservas de acceso a los sectores habilitados. Los pescadores deberán portar su permiso vigente, documento de identidad y respetar las normas establecidas, bajo riesgo de sanción o decomiso del equipo.
El director de Recursos Ícticos Continentales, Carmelo Sánchez, destacó que “en los últimos años se redujo notablemente la mortandad por mala liberación, gracias al compromiso de los clubes y asociaciones. Este año continuaremos acercando información y capacitaciones para mejorar las prácticas, aprender a identificar especies y tratar correctamente a los peces”.
Los valores de los permisos para residentes del país:
- Temporada completa: $70.000
- Tres días: $30.000
- Un día: $20.000
- Jóvenes de 13 a 17 años: $15.000
- Sin costo para menores de 12 años, jubilados, pensionados y personas con discapacidad.
El Ministerio recordó que el carnet es válido únicamente en la provincia de Tierra del Fuego y no forma parte del sistema patagónico. También se recomienda lavar y desinfectar los equipos antes de ingresar a los cursos de agua para prevenir la dispersión del alga invasora Didymo.
En el marco de la campaña “Naturaleza sin Fuego”, se reiteró que está prohibido hacer fuego en toda la provincia, aunque se permite el uso de calentadores a gas homologados.
El Municipio y la empresa CityBus completaron la instalación de antenas Starlink en los colectivos urbanos, ofreciendo conexión Wi-Fi libre para los pasajeros.
Elecciones 2025 | Díaz aseguró que el resultado "ratifica que somos una alternativa de un Estado que se hace cargo"Tierra del Fuego28/10/2025
El ex candidato a senador por Defendamos Tierra del Fuego fue duro contra las administraciones del Estado que no funcionan y dijo que el espacio que lidera Martín Perez ratifica una "alternativa". Además, comprendió el voto libertario.
Gisela Dos Santos: “Los jóvenes fueguinos nos sorprenden con su creatividad y visión emprendedora”Tierra del Fuego27/10/2025
La Legisladora destacó la articulación entre el Ministerio de Economía de la Provincia, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, CAME y las áreas locales de Tolhuin, durante el cierre del Programa Jóvenes Empresarios Fueguinos.
Miguel Rodríguez, el ex policía y carpintero misionero que llega al Congreso por Tierra del FuegoTierra del Fuego27/10/2025
Ex suboficial de la policía provincial, emprendedor y hoy diputado electo por La Libertad Avanza, Miguel Rodríguez es el diputado electo por la Provincia.
Malestar en el kirchnerismo fueguino ante la victoria de los libertarios: "Votan el ajuste y después nos piden milagros a nosotros"Tierra del Fuego27/10/2025
Desde Melella hasta Vuoto salieron a manifestar su descontento con los resultados electorales. Echaron culpa a Martín Pérez, pero evitaron una autocrítica profunda sobre la gestión provincial y municipal.
Elecciones 2025 | Hablaron los ganadores: “Los fueguinos abrazamos las ideas de la libertad”Tierra del Fuego27/10/2025
Agustín Coto y Belén Monte de Oca serán los nuevos senadores nacionales, mientras que Miguel Rodríguez se incorporará a la Cámara de Diputados.
Elecciones 2025 | Conformidad en el espacio de Martín Perez que ya piensa mantenerse "como opción de futuro"Tierra del Fuego27/10/2025
El espacio recientemente lanzado quedó tercero en las elecciones y ya piensa como un espacio fuerte. "Ahora tenemos que seguir fortaleciendo el trabajo cotidiano, corregir lo que haya que corregir y mantenernos como opción de futuro” dijo Martín Perez.
Elecciones 2025 | Lechman: “El pueblo fueguino castigó en las urnas la mala gestión del Gobierno provincial”Tierra del Fuego26/10/2025
“La ciudadanía fueguina dio un mensaje claro: basta de improvisaciones y de jugar con el futuro de la provincia”, disparó el legislador tras el resultado de las elecciones donde los libertarios arrasaron en la Provincia.
Elecciones 2025 | Los libertarios arrasaron en Ushuaia, Tolhuin, Río Grande y en la AntártidaTierra del Fuego26/10/2025
El triunfo de La Libertad Avanza fue contundente en todas las secciones de la provincia, incluyendo las tres ciudades principales y la Antártida Argentina.
La iniciativa retoma la “Ley de promoción de inversiones y empleo”, presentada por la diputada de La Libertad Avanza en diciembre de 2024, e incorpora medidas de flexibilización, incentivos fiscales y nuevas modalidades de contratación.
Santa Cruz | Caleta Olivia declaró la Emergencia Hídrica ante la crisis de abastecimientoNacionales29/10/2025
El intendente Pablo Carrizo firmó el decreto que declara la Emergencia Hídrica en la ciudad santacruceña y con eso alquilará vehículos que transporten agua a los afectados por falta de servicios.
Asciende a 119 los muertos en Río Janeiro en la redada policial más grande contra los narcos
En el golpe contra los narcos participaron unos 2.500 policías y soldados en las favelas de Penha y Complexo de Alemao.