Cirujanos del Hospital Regional Ushuaia salvaron a un niño que aspiró un tornillo
El menor de un año y medio fue sometido a una compleja cirugía torácica con asistencia del Hospital Garrahan. “Se metió en la boca el tornillo, pero en lugar de tragarlo lo aspiró y se le fue a la vía aérea" Los médicos llaman a la concientización y prevención de los padres para que no ocurran más casos así.Tierra del Fuego02/11/2025
Un equipo del Hospital Regional Ushuaia realizó una delicada intervención quirúrgica a un niño de un año y medio que había aspirado accidentalmente un tornillo, lo que le provocó una obstrucción en la vía aérea y un cuadro respiratorio grave.
Desde el Ministerio de Salud provincial recordaron la importancia de prevenir la ingesta o aspiración de objetos pequeños en niños menores de tres años, como tornillos, pilas o piezas metálicas, que pueden causar asfixia o lesiones graves.
Un diagnóstico inesperado
El menor ingresó a la guardia del hospital el pasado 27 de septiembre, acompañado por su madre, con síntomas compatibles con una infección respiratoria. Tras una radiografía de tórax, el equipo médico detectó un cuerpo extraño con forma de tornillo alojado en el lóbulo derecho del pulmón.
El cirujano Rodrigo Santibañez, quien encabezó junto al doctor Ariel Ponesa el equipo que llevó adelante la intervención, explicó que el caso requería una respuesta urgente por su complejidad. “Es un niño de un año y seis meses. Se metió en la boca el tornillo, pero en lugar de tragarlo lo aspiró y se le fue a la vía aérea”, detalló el profesional.
Cuatro horas de cirugía y una decisión crítica
Durante los primeros intentos quirúrgicos, el equipo local procuró extraer el tornillo con los instrumentos disponibles. Sin embargo, debido a la ubicación y al tiempo transcurrido desde la aspiración —que habría ocurrido aproximadamente una semana antes del ingreso—, el cuerpo extraño ya había generado tejido inflamatorio y cicatrices, lo que dificultaba su extracción.
“Estuvimos más de cuatro horas intentando extraer el cuerpo extraño, pero el tejido pulmonar ya había formado una cicatriz alrededor del tornillo, lo que lo hacía prácticamente imposible de remover sin dañar el pulmón”, relató Santibañez.
Finalmente, se decidió realizar una cirugía torácica de alta complejidad, consistente en la resección del lóbulo derecho del pulmón afectado.
Asistencia del Hospital Garrahan
Ante la complejidad del caso, el Hospital Regional Ushuaia, a través del Ministerio de Salud, coordinó la asistencia de un otorrinolaringólogo pediátrico del Hospital Garrahan, especialista itinerante con experiencia en este tipo de procedimientos. “Pudimos extraer el lóbulo con el tornillo incluido. Fue una cirugía muy delicada, porque trabajamos a menos de medio centímetro del corazón, cerrando arterias y venas que llegan a la aurícula”, explicó el cirujano.
Evolución favorable y llamado a la prevención
El niño permaneció internado en terapia intensiva y, tras una evolución favorable, fue dado de alta. Actualmente lleva una vida normal y continúa bajo controles médicos periódicos.
Santibañez aprovechó la ocasión para concientizar a las familias sobre los riesgos domésticos: “Casos como este nos recuerdan la importancia de mantener fuera del alcance de los niños objetos pequeños como tornillos, pilas o piezas metálicas. Son elementos que pueden provocar asfixia o complicaciones severas si se aspiran o ingieren.”
El Ministerio de Salud destacó el trabajo conjunto de los equipos locales y el acompañamiento del Hospital Garrahan, resaltando la importancia de la articulación interinstitucional para garantizar la atención oportuna y segura de pacientes pediátricos en situaciones críticas.
Al sujeto se lo acusa de haber abusado de sus hermanas cuando eran menores de 13 años y él también era menor.
Nuevos profesionales se incorporaron a la Armada Argentina tras culminar el Curso de Asimilación Regional NavalTierra del Fuego02/11/2025
La ceremonia marcó la incorporación de profesionales universitarios que culminaron su formación militar y se integrarán a la Armada Argentina.
El dato surge de un relevamiento del Comité de Seguimiento del Plan para el Manejo de las Poblaciones de Perros, junto con el Conicet, Ambiente de la Provincia y Zoonosis donde se advierte que solo en Ushuaia hay más de 6 mil perros, sueltos, en Tolhuin más de 2 mil y en Río Grande más de 14 mil.
Retiraron 14 vehículos abandonados de las calles de Ushuaia y se espera retirar un total de 40Tierra del Fuego31/10/2025
Camionetas, una ambulancia y otros rodados fueron secuestrados y enviados al predio de chatarra para su destrucción.
Una vecina de Ushuaia pidió ayuda en la radio y vende sus cosas para poder pagar el alquilerTierra del Fuego31/10/2025
Susana, una mujer con discapacidad y que vive hace 8 años en Ushuaia, expuso su difícil situación debido a su discapacidad en la cual no recibe ningún tipo de ayuda. Contó que entre tantas vueltas de los funcionarios, uno la mandó a que vuelva a Tucumán.
El gremio que lidera Carlos Córdoba repite la modalidad de corte total sobre la Ruta 3, como en 2016, cuando el conflicto derivó en un proceso judicial.
AUDIOS 24 | Monte de Oca: "Si el peronismo no hubiese ido junto, también perdían"Tierra del Fuego30/10/2025
La concejal y senadora electa analizó el resultado electoral y se refirió a la interna del peronismo. También habló sobre la posible candidatura de Coto a gobernador, la reforma laboral y la relación del Gobernador Melella con el Presidente Milei.
La medida se mantendrá "hasta obtener una respuesta favorable a los reclamos de los trabajadores y trabajadoras del Estado", según advirtió el gremio.
Se extenderá del 1° de noviembre de 2025 al 1° de mayo de 2026, con nuevas disposiciones. La temporada completa valdrá 70 mil pesos y por día 20 mil pesos y solo se podrá usar las modalidades " Cuchara" o " Spinning" y " Mosca" o "Flycasting".
El hallazgo se produjo en la zona de Playa Larga, donde efectivos de Prefectura junto con la Policía trabajaron para extraer el cuerpo.
Manuel Adorni fue designado como nuevo Jefe de Gabinete y agradeció a Javier y Karina MileiNacionales01/11/2025
El vocero presidencial asume el cargo tras la renuncia de Guillermo Francos y prometió profundizar las reformas estructurales
El BCRA informó que las 2.500 unidades puestas a la venta tuvieron una gran demanda. Solo podrán retirarlas quienes ya realizaron el pago y recibieron confirmación.
Del apoyo al desencanto: Macri fue durísimo contra Milei por la salida de Francos y tildó a Adorni de un hombre "sin experiencia"Nacionales01/11/2025
Tras un encuentro privado con el Presidente, el exmandatario lanzó duras críticas a la reciente designación del nuevo jefe de Gabinete y advirtió sobre “la falta de resolución de disputas internas” dentro del Gobierno.
VIDEO | EE.UU. practica maniobras de desembarco ante una posible invasión a VenezuelaMundo02/11/2025
Utilizaron un gran aerodeslizador que transporta tropas, vehículos y equipamientos, para realizar un desembarco anfibio. Además hubo apoyo de varias unidades de helicópteros de transporte.