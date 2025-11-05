VIDEO | Estados Unidos realizó un nuevo ataque con drones contra un presunto buque narcoterrorista

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció este miércoles que se ejecutó un nuevo ataque con drones contra un supuesto buque vinculado al narcoterrorismo en el Pacífico Oriental.

Según informó el funcionario, la operación resultó en la muerte de dos presuntos miembros de una Organización Terrorista Designada (OTD). Hegseth no brindó detalles sobre la identidad de los fallecidos ni sobre la ubicación exacta del ataque, aunque subrayó que la acción forma parte de los esfuerzos del país para “neutralizar amenazas emergentes en rutas marítimas críticas”.

“El mensaje es claro: no toleraremos actividades ilícitas ni la colaboración entre grupos terroristas y redes criminales internacionales”, sostuvo Hegseth en una breve declaración desde el Pentágono.

El incidente ocurre en medio de un aumento de las operaciones de vigilancia y respuesta de Estados Unidos en la región del Pacífico, donde Washington busca reforzar su control sobre rutas utilizadas por organizaciones vinculadas al narcotráfico y al financiamiento del terrorismo.

Declaración oficial de Hegseth

Hoy, por orden del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una Organización Terrorista Designada (OTD).

La inteligencia confirmó que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de estupefacientes, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba estupefacientes. El ataque se realizó en aguas internacionales del Pacífico Oriental.

No hubo fuerzas estadounidenses afectadas en el ataque, y dos narco-terroristas de sexo masculino —que se hallaban a bordo del buque— fueron abatidos.

Localizaremos y eliminaremos TODO buque con la intención de traficar drogas hacia Estados Unidos para envenenar a nuestros ciudadanos. Proteger la patria es nuestra PRIORIDAD MÁXIMA. NINGÚN terrorista de cartel tiene oportunidad contra el ejército estadounidense.