VIDEO | Estados Unidos realizó un nuevo ataque con drones contra un presunto buque narcoterrorista
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó que la operación dejó dos muertos, presuntos integrantes de una Organización Terrorista Designada.Mundo05/11/2025
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció este miércoles que se ejecutó un nuevo ataque con drones contra un supuesto buque vinculado al narcoterrorismo en el Pacífico Oriental.
Según informó el funcionario, la operación resultó en la muerte de dos presuntos miembros de una Organización Terrorista Designada (OTD). Hegseth no brindó detalles sobre la identidad de los fallecidos ni sobre la ubicación exacta del ataque, aunque subrayó que la acción forma parte de los esfuerzos del país para “neutralizar amenazas emergentes en rutas marítimas críticas”.
“El mensaje es claro: no toleraremos actividades ilícitas ni la colaboración entre grupos terroristas y redes criminales internacionales”, sostuvo Hegseth en una breve declaración desde el Pentágono.
El incidente ocurre en medio de un aumento de las operaciones de vigilancia y respuesta de Estados Unidos en la región del Pacífico, donde Washington busca reforzar su control sobre rutas utilizadas por organizaciones vinculadas al narcotráfico y al financiamiento del terrorismo.
Declaración oficial de Hegseth
Hoy, por orden del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una Organización Terrorista Designada (OTD).
La inteligencia confirmó que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de estupefacientes, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba estupefacientes. El ataque se realizó en aguas internacionales del Pacífico Oriental.
No hubo fuerzas estadounidenses afectadas en el ataque, y dos narco-terroristas de sexo masculino —que se hallaban a bordo del buque— fueron abatidos.
Localizaremos y eliminaremos TODO buque con la intención de traficar drogas hacia Estados Unidos para envenenar a nuestros ciudadanos. Proteger la patria es nuestra PRIORIDAD MÁXIMA. NINGÚN terrorista de cartel tiene oportunidad contra el ejército estadounidense.
Refuerzan en Ushuaia los trabajos por el colapso de los desagües: "La cantidad de agua que cayó es muchísima"Tierra del Fuego03/11/2025
La secretaria de Planificación e Inversión Pública de la Municipalidad informó que los equipos municipales trabajan de manera ininterrumpida desde el fin de semana debido al colapso de los sistemas pluviales por el intenso caudal de agua. La Concejal Freiberger expuso el caso del barrio Pipo donde se hizo "una laguna".
Más de 50 llamados a Defensa Civil por anegamientos y consultas por desbordes en UshuaiaTierra del Fuego03/11/2025
Las intensas lluvias registradas desde el fin de semana generaron anegamientos en distintos barrios y desbordes de arroyos.
Las disposiciones publicadas en el Boletín Oficial alcanzan aceites adulterados, un medicamento sin registro y una solución fisiológica con desvíos críticos. El organismo alertó a la población y ordenó el retiro inmediato de los productos del mercado.
Productos fueguinos de RGA Alimentos llegaron por primera vez a la AntártidaTierra del Fuego04/11/2025
A través de un acuerdo entre el Municipio, Río Grande Activa y Carnicerías Trelew, se concretó el primer envío de pollos producidos en Tierra del Fuego al continente blanco.
El coqueluche se traslada a Río Grande: detectan al menos nueve casos en la última semanaTierra del Fuego04/11/2025
El brote que comenzó en Ushuaia suma nuevos contagios en Río Grande, mientras Salud alerta por el aumento de casos en todo el país.