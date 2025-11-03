Refuerzan en Ushuaia los trabajos por el colapso de los desagües: "La cantidad de agua que cayó es muchísima"

La secretaria de Planificación e Inversión Pública de la Municipalidad de Ushuaia, Belén Borgna, informó que los equipos municipales trabajan de manera ininterrumpida desde el fin de semana debido al colapso de los sistemas pluviales por el intenso caudal de lluvia registrado en la ciudad.

“Estuvimos trabajando todo el fin de semana, se intensificaron los trabajos del domingo en algunos puntos particulares. Si bien el sistema de drenaje no estaba obstruido, llegó a su tope de capacidad”, explicó Borgna en diálogo con el programa "Angel de la Radio" por FM Monumental.

La funcionaria detalló que las cuadrillas se desplegaron en diversos sectores de la ciudad y que se activó el Centro de Atención Vecinal (CAV) para centralizar los reclamos. “Las intensas lluvias están llevando a tope toda la red y en algunos lugares empieza a colapsar, pero no por obstrucción sino por capacidad máxima”, señaló.

Borgna indicó que los equipos trabajan junto a Defensa Civil y la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS). “Hace un rato estuvimos en Bahía Golondrina con el equipo de cloacas, también en la calle De los Ñires reforzando el saneamiento perimetral para que el agua pueda correr”, comentó.

Recomendaciones a los vecinos

La funcionaria pidió a la comunidad no intervenir directamente en las bocas de tormenta, sino comunicarse con el Centro de Atención Vecinal o, en casos de emergencia, con Defensa Civil.“El personal cuenta con los instrumentos adecuados o con el camión desobstructor, según el tipo de boca. Si los vecinos pueden enviar una foto junto al reclamo, nos ayuda a evaluar mejor la situación”, precisó.

Zonas más afectadas

Borgna detalló que los reclamos se concentran en el centro y centro-oeste de la ciudad, especialmente en los sectores de Provincia Grande, Fuegia Basket, Kuanip y Perón, además del barrio El Pipo.“En el oeste y Andorra no tenemos mayores inconvenientes, pero sí seguimos con atención reforzada en el casco céntrico y barrios aledaños”, agregó.



Continuarán las lluvias y se suma alerta por viento

La secretaria confirmó que, según el pronóstico, las lluvias continuarán hasta la madrugada del martes, a lo que se sumará un alerta por vientos fuertes emitido por el Servicio Meteorológico Nacional. “El personal viene trabajando sábado, domingo y lunes de manera ininterrumpida, en articulación con DIPOSS y Defensa Civil. Vamos a continuar con las tareas mientras duren estas condiciones”, concluyó.

Por su parte, la concejal Daiana Freiberger, expuso en sus redes sociales la situación en el barrio Río Pipo donde se formóp "una laguna" e incluso un vecino tuvo que salir a destapar un desague. "Estuve en el Barrio Río Pipo donde se inundó la calle Bahía Grande, y ante la falta de acción de @ushuaiamunicipalidad presentaré los pedidos de informes correspondientes tanto a la Municipalidad cómo a la DPOSS y al Gobierno Provincial para que los vecinos de la zona puedan tener una mejor calidad de vida", dijo la edil.