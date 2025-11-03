La Secretaría de Protección Civil solicitó a los conductores extremar las precauciones al circular por la Ruta Nacional N°3, debido a la presencia de nieve entre los kilómetros 3008 y 3011.
Refuerzan en Ushuaia los trabajos por el colapso de los desagües: "La cantidad de agua que cayó es muchísima"
La secretaria de Planificación e Inversión Pública de la Municipalidad informó que los equipos municipales trabajan de manera ininterrumpida desde el fin de semana debido al colapso de los sistemas pluviales por el intenso caudal de agua. La Concejal Freiberger expuso el caso del barrio Pipo donde se hizo "una laguna".Tierra del Fuego03/11/2025
La secretaria de Planificación e Inversión Pública de la Municipalidad de Ushuaia, Belén Borgna, informó que los equipos municipales trabajan de manera ininterrumpida desde el fin de semana debido al colapso de los sistemas pluviales por el intenso caudal de lluvia registrado en la ciudad.
“Estuvimos trabajando todo el fin de semana, se intensificaron los trabajos del domingo en algunos puntos particulares. Si bien el sistema de drenaje no estaba obstruido, llegó a su tope de capacidad”, explicó Borgna en diálogo con el programa "Angel de la Radio" por FM Monumental.
La funcionaria detalló que las cuadrillas se desplegaron en diversos sectores de la ciudad y que se activó el Centro de Atención Vecinal (CAV) para centralizar los reclamos. “Las intensas lluvias están llevando a tope toda la red y en algunos lugares empieza a colapsar, pero no por obstrucción sino por capacidad máxima”, señaló.
Borgna indicó que los equipos trabajan junto a Defensa Civil y la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS). “Hace un rato estuvimos en Bahía Golondrina con el equipo de cloacas, también en la calle De los Ñires reforzando el saneamiento perimetral para que el agua pueda correr”, comentó.
Recomendaciones a los vecinos
La funcionaria pidió a la comunidad no intervenir directamente en las bocas de tormenta, sino comunicarse con el Centro de Atención Vecinal o, en casos de emergencia, con Defensa Civil.“El personal cuenta con los instrumentos adecuados o con el camión desobstructor, según el tipo de boca. Si los vecinos pueden enviar una foto junto al reclamo, nos ayuda a evaluar mejor la situación”, precisó.
Zonas más afectadas
Borgna detalló que los reclamos se concentran en el centro y centro-oeste de la ciudad, especialmente en los sectores de Provincia Grande, Fuegia Basket, Kuanip y Perón, además del barrio El Pipo.“En el oeste y Andorra no tenemos mayores inconvenientes, pero sí seguimos con atención reforzada en el casco céntrico y barrios aledaños”, agregó.
Continuarán las lluvias y se suma alerta por viento
La secretaria confirmó que, según el pronóstico, las lluvias continuarán hasta la madrugada del martes, a lo que se sumará un alerta por vientos fuertes emitido por el Servicio Meteorológico Nacional. “El personal viene trabajando sábado, domingo y lunes de manera ininterrumpida, en articulación con DIPOSS y Defensa Civil. Vamos a continuar con las tareas mientras duren estas condiciones”, concluyó.
Por su parte, la concejal Daiana Freiberger, expuso en sus redes sociales la situación en el barrio Río Pipo donde se formóp "una laguna" e incluso un vecino tuvo que salir a destapar un desague. "Estuve en el Barrio Río Pipo donde se inundó la calle Bahía Grande, y ante la falta de acción de @ushuaiamunicipalidad presentaré los pedidos de informes correspondientes tanto a la Municipalidad cómo a la DPOSS y al Gobierno Provincial para que los vecinos de la zona puedan tener una mejor calidad de vida", dijo la edil.
El Ministerio de Educación de Tierra del Fuego lanzó las inscripciones para la educación secundaria destinada a jóvenes y adultos que no terminaron el secundario y quieran hacerlo.
Cirujanos del Hospital Regional Ushuaia salvaron a un niño que aspiró un tornilloTierra del Fuego02/11/2025
El menor de un año y medio fue sometido a una compleja cirugía torácica con asistencia del Hospital Garrahan. “Se metió en la boca el tornillo, pero en lugar de tragarlo lo aspiró y se le fue a la vía aérea" Los médicos llaman a la concientización y prevención de los padres para que no ocurran más casos así.
Al sujeto se lo acusa de haber abusado de sus hermanas cuando eran menores de 13 años y él también era menor.
Nuevos profesionales se incorporaron a la Armada Argentina tras culminar el Curso de Asimilación Regional NavalTierra del Fuego02/11/2025
La ceremonia marcó la incorporación de profesionales universitarios que culminaron su formación militar y se integrarán a la Armada Argentina.
El dato surge de un relevamiento del Comité de Seguimiento del Plan para el Manejo de las Poblaciones de Perros, junto con el Conicet, Ambiente de la Provincia y Zoonosis donde se advierte que solo en Ushuaia hay más de 6 mil perros, sueltos, en Tolhuin más de 2 mil y en Río Grande más de 14 mil.
Retiraron 14 vehículos abandonados de las calles de Ushuaia y se espera retirar un total de 40Tierra del Fuego31/10/2025
Camionetas, una ambulancia y otros rodados fueron secuestrados y enviados al predio de chatarra para su destrucción.
Una vecina de Ushuaia pidió ayuda en la radio y vende sus cosas para poder pagar el alquilerTierra del Fuego31/10/2025
Susana, una mujer con discapacidad y que vive hace 8 años en Ushuaia, expuso su difícil situación debido a su discapacidad en la cual no recibe ningún tipo de ayuda. Contó que entre tantas vueltas de los funcionarios, uno la mandó a que vuelva a Tucumán.
El gremio que lidera Carlos Córdoba repite la modalidad de corte total sobre la Ruta 3, como en 2016, cuando el conflicto derivó en un proceso judicial.
AUDIOS 24 | Monte de Oca: "Si el peronismo no hubiese ido junto, también perdían"Tierra del Fuego30/10/2025
La concejal y senadora electa analizó el resultado electoral y se refirió a la interna del peronismo. También habló sobre la posible candidatura de Coto a gobernador, la reforma laboral y la relación del Gobernador Melella con el Presidente Milei.
Nuevos profesionales se incorporaron a la Armada Argentina tras culminar el Curso de Asimilación Regional NavalTierra del Fuego02/11/2025
La ceremonia marcó la incorporación de profesionales universitarios que culminaron su formación militar y se integrarán a la Armada Argentina.
El Presidente confirmó a través de sus redes sociales la designación del “Colo” Santilli, quien tendrá a su cargo el diálogo con gobernadores y legisladores.
VIDEO | Ucrania confirma llegada de más sistemas Patriot y pide más apoyo para reforzar la defensa aéreaMundo02/11/2025
El presidente Volodímir Zelenski agradeció a Alemania y al canciller Merz; anunció además avances en la adquisición de aviones y en el entrenamiento de operadores de drones.
Cirujanos del Hospital Regional Ushuaia salvaron a un niño que aspiró un tornilloTierra del Fuego02/11/2025
El menor de un año y medio fue sometido a una compleja cirugía torácica con asistencia del Hospital Garrahan. “Se metió en la boca el tornillo, pero en lugar de tragarlo lo aspiró y se le fue a la vía aérea" Los médicos llaman a la concientización y prevención de los padres para que no ocurran más casos así.
Al sujeto se lo acusa de haber abusado de sus hermanas cuando eran menores de 13 años y él también era menor.