Tolhuin se destaca en la Feria de Ciencias: la Legisladora Gisela Dos Santos celebra el compromiso educativo local

La Legisladora Provincial por Tolhuin, Gisela Dos Santos, destacó con gran orgullo la participación de las escuelas de la ciudad en la Feria de Arte, Ciencias y Tecnología, donde estudiantes de 4° año de la Escuela N°45 “Congreso de Tucumán” se lucieron con el proyecto “Las calles de mi ciudad: un laberinto sin señal”.

Este trabajo escolar surgió a partir de una problemática que se vive diariamente en la localidad: la falta de señalización en las calles de Tolhuin y el desconocimiento de los nombres de muchos sectores de la ciudad. Esa realidad los llevó a preguntarse cómo orientar a un turista si ni siquiera ellos podían ubicarse correctamente.

Según explicó la docente Daniela, impulsora del proyecto, la iniciativa se diseñó pensando en que fuera inclusiva, dinámica y vinculada a la vida cotidiana de los alumnos. “No queríamos una actividad tediosa, sino algo propio de los chicos y de Tolhuin”, remarcó.

El proyecto articuló contenidos de diversas áreas como Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Matemática y Prácticas del Lenguaje. Para comenzar, los estudiantes trabajaron sobre la orientación a partir de los puntos cardinales y la salida del sol. Luego, realizaron dibujos para identificar líneas, casas, plantas, ríos y puntos característicos de la ciudad. También llevaron adelante un relevamiento en el ejido urbano, acompañados por docentes y familias, donde detectaron problemáticas como la falta de cartelería y la existencia de señalética dañada.

De esa experiencia surgió la reflexión central del trabajo: cómo guiar a un visitante si la ciudad no cuenta con una adecuada señalización urbana. Durante el proceso también descubrieron que Tolhuin no fue planificado en sus inicios, lo cual genera dificultades actuales en la organización de las calles. Los estudiantes elaboraron una carpeta de campo, hipótesis y conclusiones, trabajando desde marzo hasta la actualidad para dar forma a esta investigación.

El camino recorrido por los estudiantes fue tan sólido que el proyecto superó la etapa local, luego la etapa provincial y finalmente representó a Tolhuin en la instancia nacional realizada en Cafayate, Provincia de Salta, donde obtuvo un destacado tercer puesto y recibió una distinción especial de la Gobernación por su aporte educativo y comunitario.

Como resultado de todo el estudio y la participación alcanzada, los estudiantes elaboraron una propuesta concreta para nombrar las calles de un barrio de la ciudad, tomando como criterio la flora característica de Tolhuin, fortaleciendo así el sentido de identidad territorial.

La parlamentaria provincial destacó el rol de las escuelas tolhuinenses como instituciones inclusivas y comprometidas con su comunidad. “Nuestros estudiantes nos muestran que conocer nuestra ciudad es el primer paso para cuidarla y mejorarla. Nos llena de orgullo que Tolhuin diga presente con proyectos que nacen de nuestra identidad”, expresó la Legisladora.

Asimismo, Dos Santos se comprometió a presentar en la Legislatura un proyecto de declaración de interés provincial para reivindicar las Ferias como un programa de educación permanente, y no solo de carácter anual, “dado que este tipo de espacios fortalece el aprendizaje transversal en todas las áreas educativas”, afirmó.