ANMAT suspendió el certificado de tránsito interjurisdiccional de la empresa MEDICAL TEAM S.R.L.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) informó que, mediante la Disposición 8249/25, resolvió suspender de manera preventiva el Certificado para efectuar Tránsito Interjurisdiccional de Productos Médicos y Productos para Diagnóstico de Uso In Vitro, sin cadena de frío, correspondiente a la empresa MEDICAL TEAM S.R.L. (CUIT 30-70942889-2), radicada en La Rioja.
La decisión se originó tras una comunicación del Ministerio de Salud riojano, que advirtió que la compañía tenía vencida su habilitación jurisdiccional. En función de esa notificación, personal de ANMAT realizó una inspección en las instalaciones de la firma, donde constató que la empresa efectivamente carecía de la habilitación provincial vigente.
De acuerdo con la Disposición ANMAT 6052/13, todas las empresas que realicen tránsito interjurisdiccional de productos médicos deben contar con la habilitación sanitaria otorgada por la autoridad local correspondiente antes de iniciar sus actividades.
En este contexto, y considerando que la empresa ya tenía otras restricciones vigentes, ANAMT determinó la suspensión preventiva del certificado de tránsito hasta que MEDICAL TEAM S.R.L. regularice su situación administrativa. La medida alcanza tanto a productos médicos como a productos para diagnóstico de uso in vitro sin cadena de frío.
Con esta acción, la ANMAT reiteró su compromiso con la fiscalización y el control sanitario de los establecimientos vinculados al comercio de productos médicos, con el objetivo de proteger la salud pública y garantizar el cumplimiento normativo.
El Tribunal Oral Federal N°7 inició las audiencias virtuales del proceso que investiga una presunta red de sobornos en la obra pública.
Tras un encuentro privado con el Presidente, el exmandatario lanzó duras críticas a la reciente designación del nuevo jefe de Gabinete y advirtió sobre “la falta de resolución de disputas internas” dentro del Gobierno.
El vocero presidencial asume el cargo tras la renuncia de Guillermo Francos y prometió profundizar las reformas estructurales
El funcionario confirmó su dimisión mediante una carta dirigida al presidente Javier Milei, en la que agradeció la oportunidad de haber servido “con lealtad y patriotismo” y destacó su compromiso con el diálogo y las reformas estructurales.
El vocero presidencial brindó una conferencia tras el encuentro de Milei con 20 gobernadores y todo el Gabinete. Destacó que el objetivo central del Gobierno en esta segunda mitad del mandato es avanzar con las reformas estructurales.
Convocan a familias para brindar cuidado transitorio a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad en Tierra del FuegoTierra del Fuego06/11/2025
El Programa de Acogimiento Familiar lanzó una convocatoria urgente para familias dispuestas a ofrecer acompañamiento afectivo y un entorno seguro mientras se resuelve la situación legal de los menores.
Hubo un operativo de Tránsito en el centro de Ushuaia e incautaron cuatro motosTierra del Fuego06/11/2025
La Municipalidad y la Policía Provincial realizaron controles nocturnos sobre la calle San Martín. Verificaron documentación, casco obligatorio y trasladaron cuatro rodados al corralón.
Estados Unidos muestra creciente interés por Ushuaia: reunión entre Turismo Municipal y autoridades consularesTierra del Fuego06/11/2025
El consulado estadounidense destacó el creciente flujo de visitantes y analizó oportunidades para seguir fortaleciendo la presencia de turistas norteamericanos en Ushuaia.
