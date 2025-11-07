ANMAT suspendió el certificado de tránsito interjurisdiccional de la empresa MEDICAL TEAM S.R.L.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) informó que, mediante la Disposición 8249/25, resolvió suspender de manera preventiva el Certificado para efectuar Tránsito Interjurisdiccional de Productos Médicos y Productos para Diagnóstico de Uso In Vitro, sin cadena de frío, correspondiente a la empresa MEDICAL TEAM S.R.L. (CUIT 30-70942889-2), radicada en La Rioja.

La decisión se originó tras una comunicación del Ministerio de Salud riojano, que advirtió que la compañía tenía vencida su habilitación jurisdiccional. En función de esa notificación, personal de ANMAT realizó una inspección en las instalaciones de la firma, donde constató que la empresa efectivamente carecía de la habilitación provincial vigente.

De acuerdo con la Disposición ANMAT 6052/13, todas las empresas que realicen tránsito interjurisdiccional de productos médicos deben contar con la habilitación sanitaria otorgada por la autoridad local correspondiente antes de iniciar sus actividades.

En este contexto, y considerando que la empresa ya tenía otras restricciones vigentes, ANAMT determinó la suspensión preventiva del certificado de tránsito hasta que MEDICAL TEAM S.R.L. regularice su situación administrativa. La medida alcanza tanto a productos médicos como a productos para diagnóstico de uso in vitro sin cadena de frío.

Con esta acción, la ANMAT reiteró su compromiso con la fiscalización y el control sanitario de los establecimientos vinculados al comercio de productos médicos, con el objetivo de proteger la salud pública y garantizar el cumplimiento normativo.