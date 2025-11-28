El paso fronterizo de Tierra del Fuego modificará su esquema de apertura y cierre para todos los tipos de transporte. El nuevo horario regirá de manera oficial desde este domingo.
La Municipalidad retoma los trabajos de la demorada obra de la Pasarela Fique
La obra comenzó en marzo del 2023 y se esperaba que termine en diciembre del 2024. Ahora, el Municipio decidió hacerse cargo y comenzó con la etapa final.Tierra del Fuego28/11/2025
La obra de la pasarela Luis Pedro Fique, ubicada en el corazón de Ushuaia, volverá a retomarse luego de que la Municipalidad anunciara en noviembre pasado que asumiría su continuidad.
El proyecto había comenzado en marzo de 2023 y estaba previsto para finalizar en diciembre de 2024, pero su avance se vio fuertemente demorado por la falta de desembolsos por parte del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. A esto se sumó la ausencia de definiciones en las negociaciones entre Nación y el Municipio, que finalmente decidió tomar el control de la obra tras un prolongado período sin avances.
Actualmente, personal y maquinaria de la Subsecretaría de Servicios Públicos —dependiente de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública— lleva adelante la colocación de pavimento intertrabado. También está prevista la terminación de veredas, el desarrollo de una bicisenda y la instalación de alumbrado público y mobiliario urbano.
Desde el Municipio informaron que se concretó la rescisión del contrato con la empresa responsable debido a la falta de respuesta del Gobierno nacional ante los pedidos sobre la continuidad del proyecto y las propuestas alternativas presentadas desde el Ejecutivo local, sumado al corte en la cadena de pagos generado por Nación.
En este contexto, la Municipalidad asumió la ejecución con fondos propios, con el objetivo de finalizar una infraestructura emblemática para la ciudad que llevaba dos años paralizada.
Video promocional del Municipio en el 2023
El Gobernador firmó un convenio con Newsan, donde la empresa hace explotación de mejillones de cultivo en Almanza, para la construcción de un muelle flotante. Además, el Mandatario insistió en que se deje de prohibir las salmoneras en Tierra del Fuego.
Educación abre inscripciones para el Ciclo Escolar 2026 en Tierra del FuegoTierra del Fuego26/11/2025
La convocatoria está dirigida a niños y niñas que aún no cuenten con vacante, ofreciendo cupos para Salas de 2, 3, 4 y 5 años y para 1° a 6° grado de escuelas públicas.
Río Grande: hasta el 15 de diciembre se podrá regularizar la deuda para acceder al beneficio de buen contribuyente en 2026Tierra del Fuego26/11/2025
Podrán obtener el beneficio, que consiste en un 10% de descuento, quienes se encuentren al día con sus impuestos al 15 de diciembre del corriente año.
Se atenderán enfermería con controles básicos, pediatría, agudeza visual, testeo rápido de HIV y sífilis y nutrición, el próximo sábado y sin turno previo.
Lapadula cuestionó la falta de avances del Presupuesto 2026 y alertó sobre la “comodidad” del Gobierno con un esquema reconducidoTierra del Fuego26/11/2025
El legislador del bloque Provincia Grande criticó la suspensión de la sesión prevista, alertó sobre los tiempos ajustados para el tratamiento del Presupuesto 2026 y apuntó contra el oficialismo por “buscar discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos”.
Ushuaia registró un fin de semana largo récord con más de 4.000 turistas asistidos y alta ocupación hoteleraTierra del Fuego26/11/2025
La ciudad registró un movimiento turístico excepcional con alta ocupación, más de 4.000 visitantes asistidos, eventos deportivos y la llegada de la Ferrari Cavalcade Adventure 2025.
Feriado Provincial | Tierra del Fuego conmemoró el Día del Genocidio Selk’nam con un acto en Río GrandeTierra del Fuego25/11/2025
Durante la ceremonia, Miguel Pantoja y María Salamana, referentes de la comunidad Selk’nam, brindaron emotivas palabras vinculadas al significado de la fecha y a la importancia de mantener viva la memoria colectiva.
Cabo San Pablo: redes ilegales, fogones prohibidos y tierras ocupadas detrás del video de un influencer chefTierra del Fuego25/11/2025
En Cabo San Pablo un video turístico revela redes ilegales, fogones prohibidos y tierras ocupadas pese a los carteles oficiales. Sin controles, el Estado vuelve a fallar.
Tierra del Fuego: abrió la preinscripción 2026 para ingresar a la Policía ProvincialTierra del Fuego24/11/2025
Las Escuelas de Cadetes y de Suboficiales y Agentes iniciaron el proceso de admisión para jóvenes que deseen formarse en seguridad pública
El Gobierno emite instrumentos de deuda pública en pesos y dólares para financiar el Presupuesto NacionalEconomía27/11/2025
Economía colocará cuatro títulos públicos y ampliará cinco instrumentos vigentes para financiar el Presupuesto Nacional y atender vencimientos de corto plazo.
ANMAT prohíbe una serie de productos médicos y cosméticos tras detectar irregularidades graves en su fabricación y comercializaciónSalud27/11/2025
Dispuso la prohibición de venta y consumo productos para el pelo de la marca PRODIGY, productos odontológicos de las empresas MDT S.A. Macrodent S.A y de la marca "Ventura".
Octubre dejó un fuerte saldo negativo en el turismo internacional: crecieron las salidas y cayeron las llegadasNacionales27/11/2025
El país registró un déficit de 549,7 mil visitantes por la diferencia entre entradas y salidas. Además, cayó el número de turistas internacionales respecto al 2024.
