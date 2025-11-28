La Municipalidad retoma los trabajos de la demorada obra de la Pasarela Fique

La obra de la pasarela Luis Pedro Fique, ubicada en el corazón de Ushuaia, volverá a retomarse luego de que la Municipalidad anunciara en noviembre pasado que asumiría su continuidad.

El proyecto había comenzado en marzo de 2023 y estaba previsto para finalizar en diciembre de 2024, pero su avance se vio fuertemente demorado por la falta de desembolsos por parte del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. A esto se sumó la ausencia de definiciones en las negociaciones entre Nación y el Municipio, que finalmente decidió tomar el control de la obra tras un prolongado período sin avances.

Actualmente, personal y maquinaria de la Subsecretaría de Servicios Públicos —dependiente de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública— lleva adelante la colocación de pavimento intertrabado. También está prevista la terminación de veredas, el desarrollo de una bicisenda y la instalación de alumbrado público y mobiliario urbano.

Desde el Municipio informaron que se concretó la rescisión del contrato con la empresa responsable debido a la falta de respuesta del Gobierno nacional ante los pedidos sobre la continuidad del proyecto y las propuestas alternativas presentadas desde el Ejecutivo local, sumado al corte en la cadena de pagos generado por Nación.

En este contexto, la Municipalidad asumió la ejecución con fondos propios, con el objetivo de finalizar una infraestructura emblemática para la ciudad que llevaba dos años paralizada.

Video promocional del Municipio en el 2023