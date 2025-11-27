El Gobierno emite instrumentos de deuda pública en pesos y dólares para financiar el Presupuesto Nacional

El Ministerio de Economía oficializó este miércoles la Resolución Conjunta 60/2025, mediante la cual se dispone la emisión, ampliación y conversión de diversos instrumentos financieros, y de esa manera endeudarse para cubrir requerimientos de financiamiento del Tesoro Nacional para el Presupuesto 2025.

Según la medida, se autorizan nuevas emisiones y ampliaciones de Letras del Tesoro, Bonos ajustables por CER, Bonos en pesos a tasa fija y otros títulos públicos, en un esquema que busca ordenar los vencimientos próximos y asegurar liquidez operativa de cara al cierre del año fiscal.

La resolución también habilita la cancelación y conversión de obligaciones vigentes, lo que permitirá –según fuentes oficiales– mejorar el perfil de deuda en moneda local y administrar los compromisos de corto plazo sin afectar la programación financiera prevista.

Además, el Ministerio aprobó los ajustes de actualización de estos instrumentos desde diciembre de 2025, en línea con la normativa de movilidad aplicada para las operaciones indexadas por CER u otros coeficientes técnicos.

Cuatro nuevas emisiones de deudas del gobierno

La medida incluye cuatro instrumentos con características y objetivos complementarios:

1. Letra en pesos ajustada por CER (vto. 29/05/2026)

Será por un máximo de $5 billones, con emisión el 28 de noviembre de 2025, amortización íntegra al vencimiento y rendimiento a descuento. Se actualizará por CER, con cálculo a cargo de la Oficina Nacional de Crédito Público.

2. Bono cero cupón en pesos ajustado por CER (vto. 30/04/2027)

Tendrá un tope de $4 billones, sin intereses y ajustado por CER desde 10 días hábiles previos a la emisión hasta 10 días antes del pago.

3. Bono del Tesoro “dólar linked” (vto. 30/11/2026)

Con un máximo de USD 3.000 millones, se suscribirá y pagará en pesos según el tipo de cambio de referencia del BCRA. Al ser un instrumento dólar linked, ofrece cobertura ante variaciones cambiarias.

4. Letra a tasa TAMAR (vto. 30/04/2026)

Contará con un límite de $5 billones, con intereses a tasa TAMAR capitalizable mensualmente. El margen adicional se definirá en la licitación del 26 de noviembre de 2025.

Ampliación de deudas vigentes

La resolución también autoriza la ampliación de cinco títulos ya en circulación por un total superior a $16 billones y USD 3.000 millones, en función de la demanda que surja de las próximas licitaciones: