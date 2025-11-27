Melella anuncia la construcción de un muelle flotante en Puerto Almanza

El gobernador Gustavo Melella y el presidente y CEO del Grupo Newsan, Luis Galli, firmaron un convenio de cooperación para la construcción de un muelle modular flotante y una base de operaciones en Puerto Almanza.

"La iniciativa se apoya en los avances logrados este año, cuando se concretó desde Ushuaia la primera exportación de 10 toneladas de mejillones de cultivo, valuadas en 45 millones de pesos, a cargo de Pesantar–Newsan Food", dijeron desde el Gobierno.

Durante el anuncio, Melella subrayó la necesidad de seguir generando empleo y acompañar el crecimiento del sector.

“Necesitamos generar más puestos de trabajo, sobre todo con la Ley si se aprobara en la Legislatura, para la zona norte y centro de la provincia, hoy castigadas por las medidas económicas nacionales”, expresó.

El mandatario también defendió el desarrollo de la acuicultura bajo criterios ambientales claros y con controles estrictos:

“Cuando se habla del desarrollo de la acuicultura en la provincia, tiene que ver con un plan integral, que tiene en cuenta las medidas ambientales y la posibilidad de generar más puestos de trabajo. Nadie va a hacer locuras ni cuestiones que vayan en contra del ambiente. Hay que avanzar, porque la acuicultura en el mundo avanza y genera muchísimos puestos de trabajo y recursos”, señaló.

Melella cuestionó además las campañas que buscan frenar el crecimiento de la actividad: “No puede ser que, por algunas campañas muy livianas desde lo conceptual, que suenan lindo, se frene”, concluyó.