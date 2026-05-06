Inauguraron en Tierra del Fuego el parque eólico más austral del mundo

El intendente de Río Grande, Martín Perez, participó de la inauguración del parque eólico más austral del mundo, emplazado en cercanías de Río Cullen, al norte de la provincia de Tierra del Fuego, impulsado por las empresas TotalEnergies, Wintershall DEA y Pan American Energy.

Durante el acto, el jefe comunal destacó la magnitud de la inversión y el compromiso sostenido del sector privado en la provincia. “Se trata de una inversión muy importante de un consorcio de empresas que hace muchos años viene apostando en Tierra del Fuego. Son compañías que explotan recursos naturales y que generan trabajo, algo clave en estos tiempos”, afirmó.

Perez subrayó además el impacto estratégico del parque: “Este desarrollo permite sostener, ampliar y mejorar la matriz energética de la provincia. Es un proyecto único en el mundo por sus características, y eso nos tiene que llenar de orgullo a todos los fueguinos”.

El parque eólico se ubica a unos 130 kilómetros al norte de Río Grande, en una zona con alto potencial de viento. Una vez en funcionamiento pleno, permitirá abastecer más del 50% del consumo eléctrico de las plantas industriales de las empresas involucradas, reduciendo en más de un 55% las emisiones asociadas a la generación de energía hacia el final de la concesión en la Cuenca Austral.

Además, la iniciativa permitirá liberar cerca de 22 millones de metros cúbicos de gas por año, que podrán ser inyectados al mercado nacional, optimizando así el uso de los recursos energéticos del país.

En términos laborales, la obra generó alrededor de 170 puestos de trabajo durante su etapa de construcción, impulsando la economía regional y el empleo local.

El intendente también remarcó la importancia geopolítica del desarrollo energético en la provincia: “Nuestra ubicación, cercana a Malvinas y a la Antártida, le da a la actividad energética un valor estratégico. Tenemos que seguir trabajando con el sector privado para generar más inversiones y empleo”.

Finalmente, Perez sostuvo que este tipo de proyectos marcan el camino hacia una diversificación productiva: “No se trata solo de la inversión económica, sino también del conocimiento que queda en la provincia. Ese capital es clave para el desarrollo futuro”.