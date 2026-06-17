Río Grande | Más de un año después, la vecina que denunció inundaciones por la Casa del Deporte sigue sin respuestas

En marzo de 2025, Ushuaia 24 dio a conocer el caso de Cristal Santana, una vecina del barrio Austral de Río Grande que denunció que su vivienda se inundaba cada vez que llovía debido a la construcción de la Casa del Deporte, el complejo deportivo impulsado por el Gobierno provincial en un terreno lindante a su propiedad. Quince meses después, la situación no sólo persiste, sino que se agravó.

Las intensas lluvias registradas durante los últimos días volvieron a poner en evidencia un problema que, según la propia afectada, jamás tuvo una solución de fondo. La mujer aseguró que el agua continúa ingresando a su vivienda y que hoy su principal reclamo es recibir asistencia urgente para poder habitar la casa.

"La realidad es que ya no tiene solución porque quedó en un pozo y no hay otra forma de que solucionen que no entre el agua porque el gimnasio ya está demasiado alto", sostuvo Santana al ser consultada nuevamente por este medio.

La vecina recordó que desde el inicio de la obra había advertido sobre los riesgos que generaría la elevación del terreno donde se construyó el gimnasio. Sin embargo, asegura que los reclamos nunca fueron atendidos de manera efectiva.

Con el paso del tiempo, las reiteradas inundaciones dejaron secuelas visibles en la vivienda. Muebles dañados, paredes deterioradas, humedad permanente y filtraciones forman parte de una problemática que se repite cada vez que se registran precipitaciones importantes.

"Hoy en día la casa, los muebles, todo está echado a perder gracias a la incontable cantidad de agua que entró. Y no sólo agua de lluvia, también agua de cloaca", afirmó.

Por ese motivo, explicó que ya no espera una solución estructural para evitar futuras inundaciones, sino asistencia inmediata para afrontar las consecuencias. "Si hoy me quieren dar una solución sería que me ayuden con un camión de desagote porque necesito volver a mi casa y sigo teniendo agua adentro. También que manden a alguien a ver en qué condiciones está la vivienda", reclamó.

Consecuencias en la salud de una menor

La situación también impactó en la salud de la familia. Santana relató que su hija, actualmente de cuatro años, sufrió distintos problemas respiratorios asociados a la humedad. "Tuvo varias veces broncoespasmos por el tema de la humedad. Incluso esta semana estuvo enferma, con antibióticos y aerosoles. El médico me dijo que la humedad es un factor perjudicial para su salud", indicó.

La joven agregó que ella misma atravesó complicaciones médicas producto de las condiciones en las que vive. "A mí también me agarró un principio de neumonía por lo mismo", sostuvo.

Según relató, distintas autoridades provinciales fueron notificadas sobre el problema a lo largo de este tiempo. "La señora Gabriela Castillo está al tanto de la situación y nunca nos respondió. El gobernador Gustavo Melella también sabe lo que pasa. En la primera inundación del año pasado mandó a Jorge Caro con un camión de desagote y me dijeron que cuando necesitara iban a volver a mandar uno", recordó.

Sin embargo, asegura que aquella asistencia fue la única intervención concreta que recibió. "Eso nunca más pasó y todavía sigo sin tener una respuesta hasta el día de hoy", lamentó.