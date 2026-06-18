Condenaron a 9 años de prisión al acusado por el incendio fatal que conmocionó a Ushuaia
Tierra del Fuego18/06/2026
La Justicia descartó la prisión perpetua solicitada por la Fiscalía y encuadró el hecho como incendio agravado seguido de muerte. Dos personas fallecieron y otras dos lograron sobrevivir.
Científicos del Malbrán y especialistas del CDC de Estados Unidos realizaron capturas de roedores y estudios epidemiológicos en Malargüe. La zona fue incorporada a la investigación porque allí estuvieron los turistas neerlandeses que enfermaron antes de embarcar en Ushuaia.
Con la llegada oficial del invierno, piden extremar cuidados al circular en la Ruta Nacional N°3Tierra del Fuego22/06/2026
El Secretario de Protección Civil advirtió que el hielo negro ya está presente en varios sectores de la ruta y pidió no confiarse por utilizar cubiertas de invierno. “Muchos intentan recuperar tiempo acelerando y eso puede terminar en un accidente”, alertó.
Sciurano vuelve a acercarse a la UCR tras años de alineamiento con el oficialismo de MelellaTierra del Fuego21/06/2026
Tras años acompañando al oficialismo provincial y alejándose de Juntos por el Cambio, el legislador reapareció junto a la conducción radical en medio de las primeras especulaciones electorales hacia 2027.
VIDEO | "Si no tenemos contratiempos, pasamos bien el invierno", dijo la Ministra Castillo sobre la situación eléctrica de UshuaiaTierra del Fuego21/06/2026
La ministra de Energía habló sobre lo que se espera en invierno en materia energética, donde reconoció que la situación es ajustada y se están realizando restricciones parciales a algunos sectores industriales y hoteleros.
Con una inversión sin precedentes y tecnología de última generación, quedó inaugurado el nuevo medio de elevación del Cerro Martial. Ushuaia 24 estuvo presente en una jornada que marca un antes y un después para el turismo y los deportes de montaña en Tierra del Fuego.
Río Grande | Más de un año después, la vecina que denunció inundaciones por la Casa del Deporte sigue sin respuestasTierra del Fuego19/06/2026
La vecina de Río Grande asegura que su vivienda sigue inundándose cada vez que llueve y advierte que la humedad ya afecta la salud de su hija de 4 años y de toda su familia.
Pese a la crisis y la caída del consumo, Río Grande Activa cerró 2025 con gananciasTierra del Fuego18/06/2026
La Sociedad del Estado municipal presentó un balance favorable. Aseguran que financió toda su operación con recursos propios y sin aportes de capital del Municipio.
Tras la polémica por las tarifas, Tolhuin abre una mesa de diálogo para definir el futuro de las Termas del Río ValdezTierra del Fuego18/06/2026
Luego de que el Concejo Deliberante frenara el esquema tarifario y el Municipio decidiera cerrar el complejo, el Ejecutivo convocó a vecinos, instituciones y sectores vinculados al turismo para debatir el modelo de gestión del futuro Parque Termal.
El gremio docente se sumará a una nueva jornada nacional de protesta en reclamo de mejoras salariales y denunciará el deterioro de las condiciones laborales en el sector educativo.
Tras el rechazo del Concejo a las polémicas tarifas, el Municipio de Tolhuin vuelve a la carga para cobrar el acceso a las TermasTierra del Fuego16/06/2026
Después de que el Concejo Deliberante frenara el esquema tarifario que incluía entradas de hasta $20.000 y estacionamientos de $60.000, el Ejecutivo municipal presentó un nuevo proyecto para reinstalar el cobro en las Termas del Río Valdez.
Lo + visto en U24
Alemania clasificó a octavos, Países Bajos goleó y Ecuador dejó escapar una gran oportunidad en el Mundial 2026Mundial 202621/06/2026
La jornada dejó resultados clave en los grupos E y F. Alemania aseguró su pase a la siguiente ronda, Países Bajos quedó muy cerca de clasificar y Ecuador no pudo romper el cero frente a Curazao.
Día del Padre: las ventas volvieron a caer y acumulan cuatro años consecutivos en bajaEconomía21/06/2026
Según un relevamiento de CAME, las ventas minoristas descendieron un 0,3% respecto de 2025. El consumo siguió concentrado en productos económicos y promociones, reflejando la cautela de las familias frente al contexto económico.
VIDEO | "Si no tenemos contratiempos, pasamos bien el invierno", dijo la Ministra Castillo sobre la situación eléctrica de UshuaiaTierra del Fuego21/06/2026
La ministra de Energía habló sobre lo que se espera en invierno en materia energética, donde reconoció que la situación es ajustada y se están realizando restricciones parciales a algunos sectores industriales y hoteleros.
Sciurano vuelve a acercarse a la UCR tras años de alineamiento con el oficialismo de MelellaTierra del Fuego21/06/2026
Tras años acompañando al oficialismo provincial y alejándose de Juntos por el Cambio, el legislador reapareció junto a la conducción radical en medio de las primeras especulaciones electorales hacia 2027.
Milei vuelve a España por sexta vez para recibir una distinción académica en MadridNacionales21/06/2026
El Presidente viajará nuevamente a España para reunirse con empresarios, captar inversiones y también tendrá actividades académicas.