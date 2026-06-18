Condenaron a 9 años de prisión al acusado por el incendio fatal que conmocionó a Ushuaia

El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur condenó a 9 años de prisión a Nelson Erasmo Mansilla (36) acusado de provocar el incendio ocurrido en septiembre de 2025 en una vivienda de la calle San Pedro al 100, siniestro que terminó con la vida de dos personas y puso en peligro a otras dos que lograron sobrevivir.

La sentencia fue dictada este jueves por el Tribunal integrado por Rodolfo Bembihy Videla, Maximiliano García Arpón y Lucas Berber, quien intervino como subrogante de Alejandro Pagano Zavalía. Los fundamentos del fallo serán dados a conocer el próximo 25 de junio.

Los jueces consideraron al imputado penalmente responsable del delito de incendio agravado seguido de muerte, además de hallarlo culpable por el hurto simple de dos garrafas. De esta manera, descartaron la figura de homicidio agravado impulsada por la Fiscalía, que había solicitado la pena de prisión perpetua.

El juicio había comenzado esta semana con una de las instancias más esperadas: la declaración del acusado. Durante su exposición ante los magistrados, negó haber provocado el fuego y aseguró que nunca observó humo ni llamas antes de retirarse de la vivienda.

Según su versión, la noche previa al incendio permaneció en la casa junto a las víctimas y otros ocupantes, donde compartieron bebidas alcohólicas durante varias horas. El hombre relató que al momento de retirarse todavía se encontraba bajo los efectos del alcohol y que salió con la intención de dirigirse a su lugar de trabajo.

Además, sostuvo que antes de irse encendió un cigarrillo, aunque aseguró haberlo apagado correctamente. También afirmó que regresó posteriormente porque había olvidado su billetera, pero insistió en que durante ese regreso no advirtió ninguna señal de incendio en el inmueble.

Durante el debate oral también declararon el propietario de la vivienda y dos hombres que residían en el lugar al momento del siniestro.

En sus alegatos finales, el fiscal Daniel Curtale sostuvo que la prueba producida durante el juicio permitía concluir que el acusado había provocado el incendio de manera intencional con el objetivo de causar la muerte de las víctimas. Bajo esa interpretación, entendió que existían dos homicidios agravados consumados, además de dos tentativas de homicidio respecto de los sobrevivientes.

La defensa, encabezada por el abogado Carlos Alfonzo, rechazó esa hipótesis y solicitó que el hecho fuera encuadrado como incendio seguido de muerte, figura prevista en el artículo 186 inciso 5 del Código Penal. Asimismo, reconoció que durante el juicio quedó acreditado el hurto de las dos garrafas que formaban parte de la acusación.

Finalmente, el Tribunal se inclinó por esta última calificación legal y fijó una condena de nueve años de prisión.

El caso generó una profunda conmoción en Ushuaia desde septiembre del año pasado, no solo por las dos víctimas fatales que dejó el incendio, sino también por el riesgo que corrieron otras personas que se encontraban en la vivienda al momento del siniestro. La expectativa ahora está centrada en los fundamentos de la sentencia, donde los magistrados explicarán los motivos por los cuales descartaron la hipótesis de homicidio sostenida por la acusación.