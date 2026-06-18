Pese a la crisis y la caída del consumo, Río Grande Activa cerró 2025 con ganancias

En un contexto económico marcado por la caída del consumo, la retracción de la actividad comercial y la pérdida del poder adquisitivo, la empresa Río Grande Activa presentó su balance correspondiente al ejercicio 2025 con números positivos y un crecimiento sostenido de sus operaciones.

Según informó la Sociedad del Estado, durante el último año alcanzó ventas por 190 millones de pesos, lo que representa un incremento real del 52,5% respecto al período anterior. El resultado adquiere relevancia si se tiene en cuenta que, según datos nacionales, el consumo de carne registró uno de los niveles más bajos de las últimas dos décadas y que la actividad económica fueguina atravesó un escenario complejo.

Desde la empresa destacaron además que durante todo el ejercicio no recibió aportes irrevocables de capital por parte del Municipio de Río Grande. Tanto la operatoria diaria como el pago a proveedores y las inversiones destinadas a la expansión productiva fueron financiadas con recursos generados por la propia actividad comercial.

La producción avícola y la comercialización de carne de aves y productos de granja continuaron siendo el principal motor de la empresa. En ese marco, desde Río Grande Activa señalaron que la preferencia de los consumidores por productos locales permitió sostener los niveles de ventas, mantener precios competitivos y preservar la rentabilidad del emprendimiento.

El presidente de la Sociedad del Estado, Juan Pablo Deluca, sostuvo que los resultados reflejan la consolidación de un modelo de gestión que busca combinar participación pública con criterios de eficiencia económica.

“Cerramos el séptimo ejercicio con la convicción de que una empresa con participación pública puede gestionarse con criterios de eficiencia y rendir cuentas con números claros. Crecimos un 52% en ventas y obtuvimos un resultado neto positivo en un contexto francamente adverso”, afirmó.

Deluca remarcó además que la empresa continuará apostando al fortalecimiento de la producción local y al desarrollo económico de la provincia. “Nuestro compromiso es sostener el mismo camino: solvencia, defensa del producto fueguino y aporte permanente al desarrollo productivo de Río Grande y de Tierra del Fuego”, concluyó.