Tragedia en Mar del Plata: un colectivo atropelló a varias personas en una parada y dejó al menos un muerto

Una tragedia conmociona a la ciudad de Mar del Plata luego de que un colectivo de la línea 532 se despistara, subiera a la vereda y atropellara a varias personas que aguardaban el transporte público en una parada ubicada sobre el Boulevard Patricio Peralta Ramos, frente al skatepark y a pocos metros de la Rambla.

Por causas que aún son materia de investigación, la unidad perdió el control y terminó impactando contra un grupo de personas que se encontraban esperando el colectivo en un sector que, según vecinos, carece de elementos de protección o contención para los usuarios.

Como consecuencia del violento impacto, una persona murió en el lugar y al menos seis personas resultaron heridas. De acuerdo con la información difundida por medios locales, tres de los lesionados permanecen internados en grave estado.

Personal policial, bomberos, ambulancias y equipos de emergencia trabajaron durante varios minutos en la zona para asistir a las víctimas, ordenar el tránsito y trasladar a los heridos hacia distintos centros de salud de la ciudad.

Las primeras versiones indican que el conductor habría perdido el control del vehículo, aunque todavía no se determinó si el hecho estuvo relacionado con una falla mecánica, una descompensación, exceso de velocidad u otro factor.

La Fiscalía interviniente ya inició las actuaciones correspondientes y ordenó una serie de pericias sobre la unidad para establecer qué ocurrió en los instantes previos al siniestro.

Mientras tanto, el tránsito en la zona permaneció parcialmente restringido durante varias horas debido al trabajo de los peritos y de los equipos de emergencia.

El transporte público de Mar del Plata, uno de los peores del país

La tragedia vuelve a poner en el centro de la escena las profundas falencias del sistema de transporte público marplatense, un servicio que desde hace años muestra un marcado deterioro y que se ha convertido en uno de los más deficientes del país.

La ciudad mantiene en circulación colectivos con más de una década de antigüedad, a lo que se suma la sobrecarga laboral que enfrentan muchos choferes, quienes en algunos casos llegan a cumplir jornadas extremadamente extensas para sostener el sistema.

La situación se agrava por la falta de infraestructura adecuada para los pasajeros. En numerosos puntos de Mar del Plata, las denominadas paradas son apenas un poste con un sticker identificando la línea, sin refugios, señalización adecuada ni elementos de protección para quienes esperan el colectivo.

A ello se suma uno de los principales reclamos cotidianos de los usuarios: las frecuencias. Líneas como la 521 o la 522 pueden registrar esperas superiores a los 40 minutos, convirtiendo un servicio esencial en una verdadera odisea para miles de trabajadores, estudiantes y jubilados.

Todo esto ocurre bajo la responsabilidad política de la Municipalidad de General Pueyrredón. Primero durante la gestión de Guillermo Montenegro y actualmente bajo la conducción de Agustín Neme, quienes administran un sistema de transporte que arrastra problemas estructurales sin soluciones de fondo.

Mientras gran parte de la agenda oficial se concentra en la comunicación política y las redes sociales, la realidad cotidiana muestra una ciudad donde el transporte público continúa funcionando con serias deficiencias, falta de controles e infraestructura insuficiente.