Con la llegada oficial del invierno, piden extremar cuidados al circular en la Ruta Nacional N°3

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Con el comienzo oficial del invierno y un marcado descenso de las temperaturas en Tierra del Fuego, el secretario de Protección Civil de la provincia, Pedro Franco, llamó a los conductores a extremar las medidas de prevención al circular por la Ruta Nacional N°3.

En diálogo con Radio Universidad 93.5 MHz, el funcionario advirtió que durante los próximos días se registrarán nevadas, fuertes ráfagas de viento y condiciones que podrían complicar la transitabilidad en distintos sectores de la provincia. “Estamos en el extremo sur del continente, entramos en invierno y obviamente las temperaturas van a bajar. Vamos a tener incidencia de viento prácticamente toda la semana, con ráfagas entre los 60 y 70 kilómetros por hora en toda la provincia”, señaló.

“Tenemos una sola ruta y la usamos todos”

Uno de los principales mensajes de Franco estuvo vinculado a la seguridad vial sobre la Ruta Nacional N° 3, principal vía de conexión entre las ciudades fueguinas.

El funcionario recordó que en los últimos días se produjeron distintos incidentes viales asociados a las condiciones climáticas, aunque sin consecuencias graves. “Tenemos una sola ruta y la usamos todos, debemos ser solidarios. Hay que respetar las velocidades, las indicaciones del personal que trabaja en la ruta y entender que en invierno las condiciones cambian permanentemente”, remarcó.

Franco explicó que uno de los mayores riesgos durante esta época es la formación de hielo negro, una capa de hielo casi imperceptible para los conductores. “Uno cree que en la zona norte no está complicado, pero hemos tenido escarcha sobre el piso, el famoso hielo negro. Uno ve el campo blanco por una fina escarcha, pero eso también se asienta sobre la ruta”, advirtió.

El titular de Protección Civil también hizo foco en una conducta habitual que suele incrementar los riesgos durante el invierno. “Hay muchas personas que salen muy sobre la hora y pretenden recuperar esa tardanza en la ruta. ¿Y qué hacen para recuperar? Aumentan la velocidad”, explicó.

Según indicó, durante esta temporada pueden combinarse simultáneamente factores como lluvia, nieve, viento, hielo y baja visibilidad, por lo que recomendó planificar los viajes con anticipación. “Por más que tenga cubierta de invierno, cubierta con clavos o cuatro estaciones, si vengo a una velocidad muy acelerada y apresurado, lo más probable es que pueda tener un siniestro”, sostuvo.

Asimismo, recomendó evitar la circulación nocturna siempre que sea posible. “A la noche baja la temperatura, tenemos presencia de hielo y escarcha sobre la ruta y ante un accidente la asistencia puede demorar mucho más”, explicó.