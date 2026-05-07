Audiometrías y atención gratuita en Tolhuin: especialista en audición llegará desde Buenos Aires

Audioprotecista Lorena Pestrín

La audioprotecista Lorena Pestrín brindará atención en Tolhuin el próximo 14 de mayo, donde realizará controles auditivos, audiometrías y asesoramiento para personas con pérdida de audición.

La profesional explicó que decidió comenzar a trabajar en el interior del país luego de detectar la falta de especialistas en salud auditiva en distintas provincias, especialmente en Tierra del Fuego. “Me dijeron que en Ushuaia y en otros lugares no había este tipo de atención, y ahí surgió la posibilidad de acercar lo que hago al Fin del Mundo”, comentó durante una entrevista radial.

Pestrín ya viene atendiendo pacientes en la provincia desde hace varios meses y destacó la respuesta positiva de vecinos de Ushuaia y Tolhuin. “La devolución por parte de los pacientes es maravillosa”, aseguró.

Dónde atenderá en Tolhuin

La jornada de atención se realizará el jueves 14 de mayo en el Salón Multipropósito ubicado en Cerro Jeujepén 439, espacio facilitado por el equipo de la legisladora Gisela Dos Santos.

La especialista indicó que atenderá desde la mañana hasta la tarde y ya cuenta con una agenda de pacientes programados. Además, llevará audífonos, realizará audiometrías y controles auditivos.

Los turnos pueden solicitarse al número 11-4067-0202.

“La pérdida auditiva no debe naturalizarse”

Durante la entrevista, Pestrín explicó que si bien la pérdida auditiva puede ser frecuente con el paso de los años, “no es normal resignarse a no escuchar”.

Entre las señales de alerta mencionó la necesidad de subir constantemente el volumen de la televisión, pedir que repitan las conversaciones o hablar más fuerte sin darse cuenta. “La gente empieza a aislarse, deja de participar de reuniones y eso afecta también la parte cognitiva”, sostuvo. Además, advirtió que no tratar la pérdida auditiva puede impactar en la memoria y en la calidad de vida de las personas mayores.

La audioprotecista también desmintió algunos prejuicios sobre el uso de audífonos. Explicó que los dispositivos actuales son pequeños, discretos y cuentan con tecnología avanzada. “Hoy los audífonos tienen dos centímetros, no son como antes. Cambian completamente la calidad de vida del paciente”, expresó.

Finalmente, remarcó la importancia de realizar controles auditivos al menos una vez al año y alentó a las familias a acompañar a las personas mayores en el cuidado de la audición.