El Gobierno fueguino volvió a descartar que el brote de hantavirus del crucero se haya originado en Tierra del Fuego

El Ministerio de Salud de Tierra del Fuego volvió a rechazar que los casos de hantavirus detectados en el crucero MV Hondius tengan origen en la provincia y aseguró que, de acuerdo a la evidencia epidemiológica disponible, “la posibilidad de que ese contagio se haya producido aquí es prácticamente nula”.

El director de Epidemiología y Salud Ambiental, Juan Petrina, explicó que el episodio registrado a bordo del buque debe entenderse como un hecho “azaroso” vinculado al largo período de incubación del virus y no a una situación sanitaria local. “Consideramos que se trata de una situación azarosa. Le tocó a este barco partir desde Ushuaia, pero algo similar podría haber ocurrido desde cualquier puerto del mundo”, sostuvo.

El funcionario recordó que la pareja inicialmente afectada llegó a Ushuaia el 29 de marzo y embarcó el 1 de abril, permaneciendo apenas dos días en la ciudad antes de zarpar.

Además, indicó que el primer caso comenzó con síntomas recién el 6 de abril y remarcó que el período de incubación del hantavirus puede extenderse entre dos y tres semanas, e incluso alcanzar hasta 45 días. “Los tiempos no son compatibles con un contagio producido en Tierra del Fuego ni tampoco con contagios en tierra”, afirmó Petrina.

Según explicó, cuando el paciente ingresó en el período de transmisibilidad ya se encontraba navegando a bordo del crucero. “No dan los cálculos para sostener que la infección se haya producido aquí, porque la incubación sería extremadamente corta”, insistió.

El director de Epidemiología también señaló que no existen pruebas oficiales sobre versiones que indicaban que algunos pasajeros habrían realizado actividades de riesgo durante su paso por Ushuaia. “No pudimos corroborar ninguna de esas versiones y, aun si hubiesen ocurrido, tampoco coinciden los plazos biológicos para explicar un contagio local”, aseguró.

Petrina destacó además que Tierra del Fuego no registra casos de hantavirus desde 1996, año en que la enfermedad comenzó a formar parte del sistema nacional de notificación obligatoria. “Los registros históricos de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin continúan marcando cero casos”, sostuvo.

En ese marco, explicó que las características geográficas de la provincia también funcionan como una barrera natural frente a la circulación del virus. “Se dan demasiados factores epidemiológicos y ambientales para sostener con firmeza el estado sanitario que tiene la provincia”, indicó.

Finalmente, el funcionario llevó tranquilidad a la población y remarcó que la investigación internacional continúa encabezada por el Ministerio de Salud de la Nación junto a organismos sanitarios internacionales. “Desde Tierra del Fuego llevamos tranquilidad a la comunidad y a quienes visitan la provincia. La posibilidad de que este contagio se haya producido aquí es prácticamente nula”, concluyó.