Vandalizaron las nuevas garitas de colectivos en Río Grande

El Municipio de Río Grande expresó su repudio ante distintos hechos de vandalismo registrados sobre las nuevas garitas de colectivos instaladas recientemente en diversos puntos de la ciudad. Según se informó, varias de las estructuras fueron dañadas con pintadas y otros destrozos pocos días después de haber sido colocadas.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que las garitas fueron incorporadas para brindar mejores condiciones de espera a quienes utilizan diariamente el transporte público, especialmente durante la temporada invernal, cuando las bajas temperaturas, el viento y las precipitaciones afectan con mayor intensidad a los usuarios.

Las autoridades remarcaron que se trata de infraestructura pensada para el beneficio de toda la comunidad y advirtieron que los daños no solo representan un perjuicio económico, sino que impactan directamente en cientos de vecinos que dependen del servicio para trasladarse a sus lugares de trabajo, estudio y otras actividades cotidianas.

En ese sentido, el Municipio pidió colaboración a la comunidad para preservar los espacios públicos y promover conductas responsables que permitan mantener en buenas condiciones las instalaciones recientemente inauguradas.

Asimismo, destacaron que el cuidado del patrimonio urbano requiere no solo inversión estatal, sino también compromiso ciudadano y conciencia colectiva para evitar el deterioro de obras destinadas al bienestar común.