Continúa el paro docente en Tierra del Fuego

El conflicto docente continúa este jueves 13 de agosto en Tierra del Fuego, con el paro por tiempo indeterminado impulsado por el Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) y nuevas actividades previstas en las tres ciudades de la provincia.

La medida de fuerza se mantiene en medio de la negociación salarial con el Gobierno provincial y después de varios días consecutivos de afectación de las clases tras el receso invernal.

Para esta jornada, SUTEF convocó a los docentes a realizar asambleas en los distintos turnos. Según informó el sindicato, podrán desarrollarse en los acampes, establecimientos educativos o de manera virtual, con el objetivo de discutir la continuidad del plan de lucha.

Además, a las 15 horas habrá concentraciones simultáneas en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande.

En Ushuaia, la convocatoria será en el acampe instalado frente a Casa de Gobierno; en Tolhuin, frente a la Delegación del Ministerio de Educación; y en Río Grande, en el acampe ubicado en el Ministerio de Educación.

El reclamo salarial continúa siendo uno de los principales puntos del conflicto. El sindicato exige una propuesta que otorgue previsibilidad a los trabajadores de la educación hasta febrero de 2027 y establezca un camino para alcanzar el salario mínimo definido por el propio sector docente.

SUTEF también reclama recuperar el poder adquisitivo perdido y plantea que cualquier recomposición acordada debe alcanzar tanto a los trabajadores activos como a jubilados y jubiladas docentes.

Otro de los puntos que mantiene la disputa con el Ejecutivo provincial son los descuentos salariales derivados de las medidas de fuerza. El gremio exige que no se realicen nuevas deducciones y reclama la devolución de los montos ya descontados.