Tierras nacionales: Saldías pidió no sumar restricciones que frenen el desarrollo de Ushuaia

La discusión sobre el futuro de los terrenos nacionales ubicados en Ushuaia volvió este jueves al Concejo Deliberante, donde se analizaron modificaciones de zonificación para distintos predios de la ciudad, incluidos sectores próximos a Bahía Golondrina.

Durante la reunión de la Comisión de Planeamiento y Obras Públicas, la concejal de La Libertad Avanza Marjorette Saldías planteó que el debate no debería concentrarse únicamente en la situación actual de esas tierras, sino también en las necesidades que tendrá Ushuaia a medida que continúe creciendo. “Una cosa es el título de propiedad y otra cosa es el destino y el uso que se le va a dar a las tierras”, señaló la edil.

Saldías diferenció así dos aspectos de la discusión. Por un lado, quién posee actualmente los terrenos; por otro, qué usos permitirá el Código de Planeamiento Urbano sobre esos espacios, independientemente de quién sea su propietario.

La concejal advirtió que Ushuaia atraviesa desde hace años dificultades vinculadas con la disponibilidad de suelo y consideró que cualquier modificación debería analizarse teniendo en cuenta esa problemática. “Estamos permanentemente diciendo que no tenemos tierra, que necesitamos tierra”, remarcó.

Según explicó, varios de los predios involucrados ya se encuentran alcanzados por categorías urbanísticas restrictivas, entre ellas Reserva de Expansión Urbana y Proyectos Especiales. A esto se suman las disposiciones municipales destinadas a proteger sectores costeros y otras áreas consideradas sensibles.

El planteo de Saldías apunta a evitar que la incorporación de nuevas restricciones termine anulando posibilidades de utilización futura de terrenos que podrían resultar necesarios para acompañar el crecimiento urbano.

En una ciudad con una geografía particularmente condicionada por el Canal Beagle, las montañas y los espacios naturales protegidos, la disponibilidad de suelo constituye uno de los principales desafíos para proyectar nuevos barrios, infraestructura, servicios y equipamiento urbano.

La edil mencionó además que la figura de Proyectos Especiales ya fue utilizada para distintos desarrollos en Ushuaia y permite que las iniciativas sean evaluadas particularmente antes de recibir autorización.

Desde esa perspectiva, mantener determinadas herramientas de planificación no significa habilitar automáticamente construcciones o emprendimientos, sino conservar la posibilidad de analizar cada proyecto cuando exista una propuesta concreta.

Saldías también sostuvo que la protección de la costa fueguina no comienza con la discusión actual. La ciudad ya cuenta con normativa destinada a establecer límites y condiciones sobre esos sectores, por lo que consideró necesario analizar el conjunto de las regulaciones existentes antes de incorporar nuevas restricciones.

La concejal planteó además que, si el objetivo es garantizar la preservación permanente de determinados espacios, deberían evaluarse instrumentos jurídicos que brinden mayor estabilidad a esas decisiones y no depender exclusivamente de una zonificación que puede ser modificada posteriormente.

La discusión continuará en el Concejo Deliberante y tendrá como eje definir qué usos podrán tener a futuro los terrenos nacionales ubicados dentro de Ushuaia, en medio de un debate que combina protección ambiental, planificación urbana y una demanda creciente de tierras para el desarrollo de la ciudad.