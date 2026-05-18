Martín Pérez criticó el apoyo del Gobierno a Rafael Grossi para la ONU: “La causa Malvinas no se sobrevuela”

Milei junto a Grossi en el 2023

El intendente de Río Grande, Martín Pérez, cuestionó públicamente el respaldo del Gobierno nacional a la candidatura de Rafael Grossi para ocupar la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al considerar que sus posiciones respecto de la causa Malvinas “no representan los intereses soberanos de la Argentina”.

A través de un duro pronunciamiento, el jefe comunal fueguino criticó especialmente declaraciones atribuidas al actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), vinculadas a la necesidad de “desmalvinizar” o “sobrevolar” el conflicto diplomático con el Reino Unido por las Islas Malvinas.

“Desmalvinicemos la cosa”, expresó Pérez de manera irónica al referirse a la postura del diplomático argentino, en una crítica directa hacia lo que considera una relativización del reclamo soberano argentino sobre las islas.

El intendente sostuvo además que el Gobierno nacional impulsa “un candidato que tiene cero interés en dar la pelea diplomática por nuestras Islas Malvinas” y cuestionó lo que definió como una estrategia orientada a mantener una relación favorable con el Reino Unido. “Dice que este tema clave de nuestras relaciones exteriores hay que ‘sobrevolarlo’ mientras se esfuerza por quedar bien con el Reino Unido”, afirmó.

En ese contexto, Pérez remarcó que para Tierra del Fuego la causa Malvinas no constituye un tema secundario, sino un eje central de la identidad política, histórica e institucional de la provincia.

“Rechazamos que el Gobierno nacional apoye a este candidato de bajo vuelo y contrario a los intereses de la Argentina”, concluyó Pérez.