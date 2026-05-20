La Armada Argentina reforzó el control del Atlántico Sur durante la operación “Mare Nostrum XI”

La Armada Argentina dio por finalizada la operación “Mare Nostrum XI”, una nueva campaña de vigilancia y control marítimo desarrollada en el Atlántico Sur con el objetivo de reforzar la presencia del Estado argentino sobre la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y monitorear la actividad de flotas pesqueras extranjeras en cercanías de la denominada Milla 201.

El operativo se extendió durante varias semanas y estuvo bajo el control operacional del Comando Conjunto Marítimo, dependiente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, con participación de medios navales y aeronaves de exploración de la Armada Argentina.

Según se informó oficialmente, uno de los momentos más relevantes del despliegue ocurrió durante la formación de una fuerte ciclogénesis en el Atlántico Sur, situación que obligó a distintos buques pesqueros extranjeros a ingresar temporalmente dentro de la Zona Económica Exclusiva argentina para resguardarse frente a Puerto San Julián, en la provincia de Santa Cruz.

Durante ese período, las embarcaciones permanecieron bajo estricto monitoreo mediante vuelos de control y seguimiento aéreo, mientras se verificaba que mantuvieran encendido el sistema AIS de identificación automática y que no realizaran tareas de pesca dentro de aguas jurisdiccionales argentinas.

La operación contó con la participación del patrullero oceánico ARA “Contraalmirante Cordero”, que actuó como núcleo de comando en el área de operaciones, junto a aeronaves P-3C Orión y B200 de exploración y vigilancia marítima desplegadas desde distintas bases aeronavales del país.

El monitoreo estuvo especialmente orientado al seguimiento de buques poteros dedicados a la pesca de calamar y embarcaciones arrastreras vinculadas a la captura de merluza, además de barcos tanque y frigoríficos que permiten el abastecimiento y permanencia prolongada de las flotas extranjeras en alta mar.

Durante el desarrollo de la campaña se realizaron tareas de identificación, relevamiento fotográfico y recopilación de información técnica sobre las embarcaciones detectadas en la zona, datos que pasan a integrar la base táctica del Comando Conjunto Marítimo para fortalecer el seguimiento histórico de la actividad pesquera en el Atlántico Sur.

Desde la Armada Argentina destacaron que este tipo de operativos buscan sostener una vigilancia activa y permanente sobre los espacios marítimos de interés estratégico, reforzando la protección de los recursos naturales y la presencia soberana argentina en el Atlántico Sur.

Asimismo, remarcaron que la magnitud del Mar Argentino y la creciente actividad internacional en aguas adyacentes hacen necesaria una modernización constante de los medios navales y aeronavales destinados a tareas de patrullaje, control y disuasión.