Río Grande puso en valor el Parque Municipal de Deportes Urbanos

El intendente de Río Grande, Martín Perez, recorrió el renovado Parque Municipal de Deportes Urbanos luego de los trabajos de reacondicionamiento integral realizados por personal municipal. El espacio ya volvió a funcionar como punto de encuentro para jóvenes, familias y deportistas de distintas disciplinas urbanas de la ciudad.

Durante la visita, el jefe comunal dialogó con vecinos, trabajadores municipales y referentes de la Asociación Unión de Bikers y Skaters de Tierra del Fuego (UBS), quienes acompañaron el proceso de recuperación del predio.

Perez destacó la inversión realizada por el Municipio en un contexto económico complejo y sostuvo que el objetivo es continuar fortaleciendo los espacios destinados al deporte y la recreación. “Destinamos recursos de todos los vecinos de la ciudad para que este lugar lo puedan disfrutar los pibes y las pibas. Lo pudimos hacer en este momento tan difícil que vivimos como ciudad y país”, expresó.

Asimismo, agradeció el trabajo realizado por el personal municipal y el acompañamiento de las familias y usuarios habituales del parque. “Gracias a todos los compañeros de Obras Públicas por haber hecho un esfuerzo muy grande para ponerlo en las condiciones que lo tenemos hoy”, señaló.

Por su parte, el gerente de la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo, Sebastián Bendaña, explicó que las tareas incluyeron la construcción de nuevas rampas, el recambio de más de 250 tablas de madera, trabajos de pintura, mejoras en el sistema eléctrico y de calefacción, además de intervenciones en la palestra y la incorporación de nuevos accesorios para las distintas disciplinas.

El funcionario indicó que actualmente más de 600 vecinos utilizan habitualmente el espacio y remarcó la importancia de haber realizado las obras con criterios de seguridad debido a las características de las actividades deportivas que allí se desarrollan. “Se trabajó para que el lugar quede en condiciones óptimas, porque aquí se practican deportes extremos y cualquier detalle sin terminar puede resultar peligroso”, afirmó.

Desde el Municipio remarcaron además que las tareas fueron realizadas de manera articulada entre distintas áreas municipales junto a integrantes de la asociación de bikers y skaters de la ciudad.

Finalmente, Martín Perez reafirmó el compromiso de continuar impulsando políticas vinculadas al deporte urbano y sostuvo: “Sigan haciendo crecer estas disciplinas, nosotros vamos a seguir apostando a que Río Grande sea la ciudad del deporte”.