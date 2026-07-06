España venció a Portugal sobre la hora y Cristiano Ronaldo se despidió de los Mundiales
Mundial 202606/07/2026
Un gol de Mikel Merino en el tiempo de descuento le dio el triunfo por 1-0 a España. La Roja avanzó a los cuartos de final y Portugal quedó eliminado en el que fue el último Mundial de Cristiano Ronaldo.
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Portugal quedó eliminado de la Copa Mundial 2026 tras perder 1-0 ante España y, con esa derrota, Cristiano Ronaldo puso fin a su extraordinaria historia en los Mundiales.
Los ingleses se impusieron por 3-2 en un encuentro cargado de emociones. México luchó hasta el final y estuvo muy cerca de forzar el alargue, pero la selección de Thomas Tuchel resistió con un jugador menos y selló su clasificación.
Mundial 2026: Brasil quedó eliminado tras caer 2-1 ante Noruega y se despide NeymarMundial 202605/07/2026
Haaland marcó un doblete decisivo, Nyland fue figura bajo los tres palos y el descuento de Neymar no alcanzó para evitar la eliminación de la Canarinha.
Un penal convertido por Kylian Mbappé en el segundo tiempo fue suficiente para que el conjunto de Didier Deschamps continúe su camino hacia el título mundial. Francia está en cuartos de final.
Con sufrimiento y un Dibu Martínez heroico, Argentina venció a Cabo Verde y avanzó a octavos del Mundial 2026Mundial 202603/07/2026
La Selección ganó un partido mucho más complicado de lo esperado. Lionel Messi volvió a marcar, Lisandro Martínez también anotó y Emiliano "Dibu" Martínez fue clave con dos atajadas salvadoras. Ahora se viene Egipto.
La Albiceleste enfrenta a Cabo Verde por un lugar entre los ocho mejores. Australia, Egipto, Colombia y Ghana también buscan seguir con vida, mientras que Suiza ya avanzó tras vencer a Argelia.
Se disputan los dieciseisavos y los octavos de finales en la Copa Mundial FIFA 2026.
Messi y Mbappé comparten el liderazgo en la carrera por la Bota de Oro del Mundial 2026Mundial 202601/07/2026
El capitán argentino y la estrella francesa suman seis goles cada uno y encabezan la tabla de máximos artilleros. Erling Haaland se mantiene al acecho.
Estos son los 28 equipos clasificados a los dieciseisavos de final del Mundial 2026Mundial 202628/06/2026
La fase de grupos comienza a definirse y ya son 28 las selecciones que aseguraron su presencia en la etapa de eliminación directa. Solo restan cuatro plazas por confirmarse.
Argentina, Brasil, Alemania, Francia y México ya aseguraron el primer puesto de sus grupos. Repasá qué selecciones avanzaron, cuáles esperan como mejores terceras y quiénes quedaron eliminadas.
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La medida modifica el mecanismo de control utilizado en los paquetes de cigarrillos fabricados en el país y en los importados. Las empresas podrán seguir utilizando las estampillas actuales hasta agotar el stock disponible.
Un penal convertido por Kylian Mbappé en el segundo tiempo fue suficiente para que el conjunto de Didier Deschamps continúe su camino hacia el título mundial. Francia está en cuartos de final.
Las ventas minoristas pyme crecieron 0,9% en junio, pero acumulan una caída del 2,5% en el añoEconomía05/07/2026
El repunte interanual estuvo impulsado por el pago del aguinaldo y el Mundial de fútbol. Sin embargo, las ventas cayeron 1,3% respecto de mayo y el primer semestre cerró con un balance negativo para el comercio minorista.
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Las brigadas USAR ARG-10 Córdoba y USAR ARG-15 Santa Fe viajaron para relevar a los equipos que ya trabajan en las zonas afectadas por los devastadores terremotos.
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