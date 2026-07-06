España venció a Portugal sobre la hora y Cristiano Ronaldo se despidió de los Mundiales

España consiguió una clasificación agónica a los cuartos de final de la Copa Mundial 2026 al derrotar 1 a 0 a Portugal con un gol de Mikel Merino a los 90+1 minutos, en un encuentro vibrante que además marcó la despedida de Cristiano Ronaldo de las Copas del Mundo.

El clásico ibérico comenzó con un ritmo intenso y situaciones claras para ambos equipos. España fue la que estuvo más cerca de abrir el marcador durante la primera mitad: primero, Mikel Oyarzábal desperdició un mano a mano inmejorable y, minutos después, el arquero portugués se lució con una doble atajada frente a Lamine Yamal y Álex Baena.

Portugal también respondió con peligro. João Félix exigió a Unai Simón con un cabezazo y Cristiano Ronaldo estuvo cerca con una espectacular pirueta dentro del área, aunque el arquero español evitó el gol.

En el complemento, el partido se volvió mucho más táctico y ambos seleccionados comenzaron a tomar recaudos, conscientes de que un solo error podía definir la clasificación. Todo indicaba que el duelo se extendería al tiempo suplementario.

Sin embargo, cuando el reloj marcaba 90+1 minutos, España aprovechó una desatención de la defensa portuguesa tras un tiro libre. Ferrán Torres filtró un pase perfecto para Mikel Merino, que apareció solo dentro del área y definió con categoría para marcar el único gol del encuentro y desatar el festejo español.

Con este triunfo, España avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026, mientras que Portugal quedó eliminado. El partido también significó el cierre de una era: Cristiano Ronaldo disputó su último encuentro en una Copa del Mundo, poniendo fin a una histórica trayectoria mundialista.