Descartan riesgos en Ushuaia tras el sismo registrado en el Pasaje Drake
Tierra del Fuego07/07/2026
El movimiento telúrico fue percibido por vecinos durante la noche del lunes, pero desde Defensa Civil aseguraron que no representa peligro para la ciudad.
El hombre sufrió una presunta fractura de tibia y peroné que le impedía descender por sus propios medios. Participaron efectivos de Gendarmería, la Comisión de Auxilio de Ushuaia y un helicóptero para completar la evacuación.
Incautan más de 11.000 atados de cigarrillos de contrabando en la frontera entre Tierra del Fuego y ChileTierra del Fuego07/07/2026
El vehículo, con patente chilena, fue hallado abandonado y varado cerca del Hito XIII. Gendarmería secuestró la mercadería, el rodado y otros elementos por orden de la Justicia Federal.
Martín Perez descartó estar pensando en una candidatura para el 2027 y dijo que la "unidad por la unidad misma termina siendo un fracaso y una estafa electoral"Tierra del Fuego07/07/2026
Audios24 | El intendente de Río Grande aseguró que no será candidato el próximo año, reclamó una solución a los atrasos en la coparticipación provincial y dejó abierta la posibilidad de futuros acuerdos políticos, aunque advirtió que cualquier unidad debe construirse sobre un proyecto serio.
Río Grande incorporó tecnología de última generación para su nuevo Centro de Monitoreo UrbanoTierra del Fuego06/07/2026
El Municipio presentó el equipamiento que permitirá monitorear en tiempo real más de 70 puntos estratégicos de la ciudad. El sistema fortalecerá la Línea 147, la coordinación de emergencias y la respuesta de los servicios públicos.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta para este lunes que abarca a Tierra del Fuego. Se esperan lluvias de intensidad moderada a fuerte, acumulados de hasta 30 milímetros y ráfagas que podrían superar los 60 km/h.
RGA Alimentos celebra el aniversario de Río Grande con descuentos en pollo y una nueva línea de condimentosTierra del Fuego04/07/2026
La promoción estará vigente del 4 al 11 de julio en el Paseo Canto del Viento. Además, la marca presentará por primera vez "Condimentos Fueguinos", una línea elaborada con materia prima de Tierra del Fuego.
Nuevo corte de luz programado en Ushuaia: qué barrios se verán afectados este domingoTierra del Fuego04/07/2026
La interrupción del suministro está prevista entre las 9:00 y las 13:00 horas y responde a tareas de traspaso entre el Centro de Distribución Vialidad y el Centro de Distribución Torelli.
Tierra del Fuego | SUTEF resolvió un paro por tiempo indeterminado y peligra el inicio de clases tras el receso invernalTierra del Fuego04/07/2026
El Congreso Provincial del gremio docente definió por amplia mayoría no iniciar las clases luego de las vacaciones de invierno. Desde el lunes, también habrán asambleas y desobligaciones en toda la Provincia.
Cada vez más brasileños eligen Ushuaia y ya lideran el turismo internacionalTierra del Fuego03/07/2026
La llegada del primer vuelo directo de LATAM Airlines Brasil elevó a nueve las frecuencias semanales desde San Pablo. Los visitantes ya se hacen notar en el centro de la ciudad, mientras hoteles y centros invernales registran reservas superiores al 80%.
Martín Perez firmó un convenio con la UTN para que estudiantes de ingeniería realicen prácticas en el MunicipioTierra del Fuego03/07/2026
El acuerdo permitirá que alumnos de Ingeniería Electromecánica, Industrial y Química de la UTN Tierra del Fuego desarrollen prácticas profesionalizantes supervisadas en distintas áreas municipales, fortaleciendo su formación académica y acercándolos al ámbito de la gestión pública.
Lo + visto en U24
Las ventas minoristas pyme crecieron 0,9% en junio, pero acumulan una caída del 2,5% en el añoEconomía05/07/2026
El repunte interanual estuvo impulsado por el pago del aguinaldo y el Mundial de fútbol. Sin embargo, las ventas cayeron 1,3% respecto de mayo y el primer semestre cerró con un balance negativo para el comercio minorista.
Argentina envió nuevos rescatistas a Venezuela para continuar la búsqueda de desaparecidos tras terremotosNacionales05/07/2026
Las brigadas USAR ARG-10 Córdoba y USAR ARG-15 Santa Fe viajaron para relevar a los equipos que ya trabajan en las zonas afectadas por los devastadores terremotos.
Mundial 2026: Brasil quedó eliminado tras caer 2-1 ante Noruega y se despide NeymarMundial 202605/07/2026
Haaland marcó un doblete decisivo, Nyland fue figura bajo los tres palos y el descuento de Neymar no alcanzó para evitar la eliminación de la Canarinha.
España venció a Portugal sobre la hora y Cristiano Ronaldo se despidió de los MundialesMundial 202606/07/2026
Un gol de Mikel Merino en el tiempo de descuento le dio el triunfo por 1-0 a España. La Roja avanzó a los cuartos de final y Portugal quedó eliminado en el que fue el último Mundial de Cristiano Ronaldo.
El movimiento telúrico fue percibido por vecinos durante la noche del lunes, pero desde Defensa Civil aseguraron que no representa peligro para la ciudad.