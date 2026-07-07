Descartan riesgos en Ushuaia tras el sismo registrado en el Pasaje Drake

La Municipalidad de Ushuaia informó que no existe ningún tipo de alerta para la ciudad luego del evento sísmico de magnitud 5.8 registrado este lunes 6 de julio a las 22:26 en el Pasaje Drake, que fue percibido por vecinos en distintos sectores de la capital fueguina.

A través de la Secretaría de Gobierno, el Municipio llevó tranquilidad a la población y explicó que, de acuerdo con la información disponible hasta el momento, el sismo ocurrió a una considerable distancia de Ushuaia, por lo que no representa ningún riesgo para la comunidad.

Desde la Dirección de Defensa Civil indicaron que el fenómeno no tuvo impacto sobre la zona sur de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y remarcaron que se mantiene un seguimiento permanente de la situación.

Las tareas de monitoreo se realizan en coordinación con la Estación Astronómica Río Grande (EARG), organismo encargado de aportar información técnica sobre la actividad sísmica en la región y evaluar cualquier eventualidad.

Asimismo, las autoridades solicitaron a la comunidad informarse únicamente a través de los canales oficiales para evitar la difusión de versiones falsas o información no verificada.

Finalmente, recordaron que, ante cualquier situación de emergencia, los vecinos pueden comunicarse con la línea 103 de Defensa Civil o con el 911.