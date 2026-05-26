“Libertad tarifaria”: El Gobierno eliminó las compensaciones a empresas por pasajes gratuitos para personas con discapacidad y pacientes trasplantados

El Gobierno nacional eliminó el régimen de compensaciones económicas que recibían las empresas de transporte de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños y adolescentes con cáncer.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el secretario de Transporte.

La medida deroga las resoluciones vigentes desde 2018 que establecían pagos compensatorios a las empresas por los boletos gratuitos otorgados en el marco de las leyes 22.431, 26.928 y 27.674.

Desde el Gobierno argumentaron que el nuevo esquema de “libertad tarifaria” implementado para el transporte interjurisdiccional elimina las razones que justificaban esos subsidios estatales.

Según se explicó en la resolución, las empresas ahora pueden fijar libremente tarifas, recorridos y modalidades de servicio, por lo que deberán absorber dentro de sus costos las obligaciones vinculadas a los pasajes gratuitos.

No obstante, el Ejecutivo aclaró que la eliminación de las compensaciones “no afecta el derecho a la gratuidad” de los beneficiarios alcanzados por la legislación vigente.

De esta manera, las empresas de transporte continúan obligadas a entregar pasajes gratuitos a personas con discapacidad, pacientes trasplantados, personas en lista de espera del INCUCAI y niños y adolescentes con cáncer.

La Secretaría de Transporte encomendó además a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) continuar con los controles para garantizar el cumplimiento efectivo de esos derechos.

El esquema compensatorio eliminado había sido creado en un contexto de fuerte regulación tarifaria y subsidios al transporte de larga distancia, bajo un modelo donde el Estado intervenía sobre los precios de los pasajes.

Ahora, el Gobierno sostiene que con el nuevo régimen de libre competencia ya no corresponde sostener esos aportes económicos a las compañías privadas.