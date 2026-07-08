Condenan al exjefe de Operaciones del ARA San Juan a tres años de prisión en suspenso y absuelven al resto de los acusados

El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz dio a conocer la esperada sentencia por el hundimiento del ARA San Juan, una tragedia que en noviembre de 2017 conmocionó a la Argentina y terminó con la vida de sus 44 tripulantes. Después de casi nueve años de espera, el fallo dejó un sabor amargo entre los familiares: solo uno de los cuatro altos mandos llegó condenado y la pena fue de apenas tres años de prisión en suspenso, por lo que no irá a la cárcel.

El único condenado fue el exjefe de Operaciones Navales, Claudio Villamide, hallado culpable del delito de estrago culposo. En cambio, el excontralmirante Luis López Mazzeo, el excapitán de navío Héctor Alonso y el excapitán de fragata Hugo Correa fueron absueltos de todos los cargos.

Para los familiares de las víctimas, que durante casi una década reclamaron verdad y justicia, la resolución judicial aparece muy lejos de la magnitud de una tragedia que dejó 44 muertos y sumió al país en uno de los episodios más dolorosos de su historia reciente.

El juicio se desarrolló durante más de cuatro meses en la ciudad de Río Gallegos. A lo largo de unas treinta audiencias, la Fiscalía y las querellas sostuvieron que el hundimiento era evitable y que existían deficiencias operativas y de mantenimiento que eran conocidas por la cadena de mando.

EL HUNDIMIENTO DEL ARA SAN JUAN

El ARA San Juan había partido el 25 de octubre de 2017 desde la Base Naval de Mar del Plata para cumplir tareas de patrullaje en el Atlántico Sur. Tras operar en el sur del país y hacer escala en Ushuaia, el submarino zarpó el 8 de noviembre con destino final a Mar del Plata, puerto al que nunca logró regresar.

El 15 de noviembre de 2017, mientras navegaba en el Atlántico Sur, la tripulación informó el ingreso de agua por el sistema de ventilación hacia el compartimiento de baterías de proa, lo que provocó un principio de incendio y un cortocircuito. Ese fue el último contacto con tierra.

Lo que siguió fue una desesperada búsqueda internacional que mantuvo en vilo al país durante meses. Recién un año después, el 17 de noviembre de 2018, la empresa Ocean Infinity encontró los restos del submarino a 907 metros de profundidad, a unos 500 kilómetros de la costa del Golfo San Jorge.

Los 44 marinos murieron en la implosión y sus cuerpos jamás pudieron ser recuperados, una herida que sigue abierta para sus familias, que nunca pudieron despedir a sus seres queridos.

Con este fallo, una de las mayores tragedias navales de la historia argentina termina, al menos en esta instancia judicial, con un solo condenado que no cumplirá prisión efectiva y tres absoluciones. Un desenlace que inevitablemente reaviva el debate sobre si hubo verdadera justicia para los 44 héroes del ARA San Juan y para las familias que llevan casi nueve años esperando respuestas.