Condenan al exjefe de Operaciones del ARA San Juan a tres años de prisión en suspenso y absuelven al resto de los acusados
Nacionales08/07/2026
A casi nueve años de la tragedia que conmocionó a la Argentina y dejó 44 marinos muertos, la Justicia impuso una única condena en suspenso. La decisión generó desilusión entre los familiares, que durante años reclamaron responsabilidades por el hundimiento del submarino
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El Ministerio de Justicia implementó el Módulo de Registro de la Propiedad del Automotor (MRPA), una nueva unidad para calcular los aranceles que se pagan por trámites del automotor y que se actualizarán con la inflación.
Argentina envió nuevos rescatistas a Venezuela para continuar la búsqueda de desaparecidos tras terremotosNacionales05/07/2026
Las brigadas USAR ARG-10 Córdoba y USAR ARG-15 Santa Fe viajaron para relevar a los equipos que ya trabajan en las zonas afectadas por los devastadores terremotos.
Cinco personas quedaron varadas por la nieve en Neuquén y fueron rescatadas por GendarmeríaNacionales04/07/2026
Una pareja y una familia con un menor de edad permanecieron durante varias horas atrapados en dos camionetas sobre una ruta cubierta por la nieve.
Ofrecen recompensa de $5 millones para encontrar a un hombre desaparecido en la Provincia de Buenos AiresNacionales03/07/2026
Se trata de José Encina González, de 79 años, desaparecido desde el 17 de diciembre de 2025, en la localidad bonaerense de Moreno.
Privatización de Corredores Viales: el Gobierno avanzó con la licitación y definió las empresas que siguen en carreraNacionales03/07/2026
La medida forma parte del proceso de privatización de Corredores Viales e involucra la concesión de cuatro importantes corredores de rutas nacionales bajo el sistema de peaje. El 6 de julio comenzará la etapa de apertura de las ofertas económicas.
El Gobierno eliminó el Ministerio del Interior y transfiere todas sus funciones a la Jefatura de GabineteNacionales03/07/2026
La medida fue oficializada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia. Diego Santilli, jefe de Gabinete, absorberá las competencias del área, mientras el Gobierno crea nuevas secretarías en la Presidencia relacionada a la comunicación oficial.
La Corte confirmó el decomiso de bienes de Cristina Kirchner en la causa Vialidad y supera los $684.990 millonesNacionales02/07/2026
El máximo tribunal rechazó los recursos presentados por las defensas y actualizó el monto por la inflación y devaluación pasando de $84.835.227.378,04 a $684.990.350.139,86 de decomiso.
Un perro de la Armada Argentina fue clave para rescatar con vida a dos niños tras el terremoto en VenezuelaNacionales30/06/2026
El can "Bart", integrante del contingente argentino desplegado en La Guaira, permitió localizar a dos menores atrapados bajo los escombros.
El Gobierno oficializó la salida de Manuel Adorni y designó a Diego Santilli como nuevo jefe de GabineteNacionales30/06/2026
Los decretos fueron publicados este martes en el Boletín Oficial. Además, Fabián Fernández fue designado como nuevo secretario de Comunicación y Prensa.
Milei designó a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete tras la renuncia de Manuel AdorniNacionales28/06/2026
El Presidente confirmó que el actual Ministro del Interior asumirá el próximo martes al frente de la Jefatura de Gabinete. El anuncio se produjo horas después de la salida de Manuel Adorni, quien dejó el cargo en medio de investigaciones judiciales por presunto enriquecimiento ilícito.
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El hombre sufrió una presunta fractura de tibia y peroné que le impedía descender por sus propios medios. Participaron efectivos de Gendarmería, la Comisión de Auxilio de Ushuaia y un helicóptero para completar la evacuación.
Procesaron con prisión preventiva a dos acusados de desvalijar una vivienda en UshuaiaTierra del Fuego08/07/2026
El robo ocurrió en una casa de la calle Salta. Se supo que ambos imputados no tienen arraigo en la ciudad y ya cuentan con otros procesos judiciales.
Murió Kuky Rey, una de las grandes referentes de la cultura y el tango en UshuaiaTierra del Fuego08/07/2026
La reconocida actriz, cantante y docente falleció a los 71 años. Con más de cuatro décadas de trayectoria artística, dejó una huella imborrable en la vida cultural fueguina y fue una de las principales impulsoras del tango en la ciudad.
BBVA y Banco Santander liderarán los préstamos para Argentina, cuyas operaciones quedarán bajo la órbita de la Justicia de Nueva York.
Tierra del Fuego repudió el paso de un buque de guerra británico por aguas bajo jurisdicción argentinaTierra del Fuego08/07/2026
El Gobierno fueguino calificó el hecho como una "provocación inadmisible", denunció una nueva muestra de la militarización británica en el Atlántico Sur y reclamó el respeto al derecho internacional.