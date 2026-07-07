Cambian el sistema de aranceles de los Registros del Automotor y crean un nuevo módulo para calcular los trámites

El Ministerio de Justicia aprobó un nuevo sistema de cálculo para los aranceles de los Registros de la Propiedad del Automotor, con el objetivo de simplificar el esquema vigente y modernizar el funcionamiento del sistema registral en todo el país.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 308/2026, publicada en el Boletín Oficial, y establece la creación del Módulo de Registro de la Propiedad del Automotor (MRPA), una nueva unidad de referencia que servirá para determinar el costo de los distintos trámites.

Según explicó el Gobierno, el actual régimen arancelario contempla más de 100 trámites diferentes, cada uno con valores y modalidades propias, lo que genera un sistema complejo tanto para los usuarios como para la administración.

La resolución establece que el MRPA tendrá un valor equivalente al 50% de una Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), índice que publica diariamente el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Además, el valor del módulo se actualizará cada cuatro meses de manera automática de acuerdo con la cotización de la UVA. Cuando el resultado no sea múltiplo de diez pesos, se redondeará al múltiplo inferior.

En un plazo máximo de 20 días, la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor deberá presentar un nuevo esquema que asignará una determinada cantidad de módulos a cada trámite registral.

Cambios en las remuneraciones de los registros

La resolución también modifica el mecanismo mediante el cual se calculan los emolumentos que perciben los encargados de los Registros Seccionales del Automotor.

El nuevo sistema establece distintos parámetros para distribuir la recaudación obtenida por los trámites, fija nuevos topes para las remuneraciones y crea incentivos vinculados a la rapidez en la gestión de determinados procedimientos, especialmente aquellos realizados de forma electrónica.

Entre ellos, se contemplan adicionales por emitir en el mismo día transferencias de dominio, inscripciones iniciales e informes solicitados por internet, con el objetivo de agilizar la atención al público.

Desde el Ministerio de Justicia remarcaron que la implementación del nuevo sistema no implicará un aumento de costos para quienes realicen trámites en los Registros del Automotor.

Según la resolución, el objetivo principal es simplificar el régimen arancelario, transparentar la metodología de cálculo y facilitar futuras actualizaciones, utilizando una unidad de referencia vinculada a la evolución de la economía.

La norma establece que el nuevo régimen comenzará a regir el primer día hábil del mes siguiente a su publicación en el Boletín Oficial, mientras que la creación del MRPA y la elaboración del nuevo esquema de módulos ya entraron en vigencia.