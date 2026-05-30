Río Grande | Hay cambios en la app de Estacionamiento Medido y usuarios deberán registrarse con número de celular desde junio

El Municipio de Río Grande recordó a los usuarios del sistema de Estacionamiento Medido que a partir del 1° de junio entrarán en vigencia cambios en la aplicación “SEM Río Grande”, utilizada para gestionar el servicio en la ciudad.

La actualización responde a una adaptación técnica impulsada por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), institución encargada de brindar el servicio de Estacionamiento Medido en distintos municipios del país.

Según se informó, el objetivo de la modificación es optimizar el funcionamiento de la plataforma, por lo que el registro de usuarios pasará a realizarse exclusivamente mediante un número de teléfono celular. Al momento de crear la cuenta, el número deberá ingresarse sin el prefijo “0” ni el “15”.

Los usuarios deberán actualizar sus cuentas antes del 31 de mayo

Desde el Municipio solicitaron a las vecinas y vecinos que actualmente poseen cuentas registradas con nombres, apodos o combinaciones de letras que realicen la actualización correspondiente antes del 31 de mayo.

De no hacerlo, a partir del 1° de junio no podrán acceder al sistema utilizando su usuario actual.

Para completar el proceso, los usuarios deberán:

Crear una nueva cuenta utilizando su número de celular.

Ingresar a la cuenta anterior.

Transferir el saldo disponible a la nueva cuenta desde la propia aplicación.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que la medida apunta a simplificar el acceso a la plataforma, fortalecer la identificación de usuarios y brindar una experiencia más eficiente y accesible para quienes utilizan diariamente el servicio en la ciudad.