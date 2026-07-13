Laguna del Diablo: El Municipio asegura que controlará a diario el espesor del hielo para habilitar el patinaje

La Municipalidad de Ushuaia informó que, a través del Instituto Municipal de Deportes (IMD) y la Secretaría de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, llevará adelante un control diario del espesor del hielo en la Laguna del Diablo durante toda la temporada invernal.

El objetivo es verificar si las condiciones son seguras para la práctica del patinaje sobre hielo y brindar información actualizada tanto a vecinos como a turistas.

Según el resultado de las mediciones, se actualizará la cartelería instalada en el predio, donde se indicará claramente si la laguna se encuentra "Apta" o "No Apta" para desarrollar la actividad.

Además, el estado del hielo será difundido diariamente a través de las redes sociales oficiales de la Municipalidad de Ushuaia y del Instituto Municipal de Deportes.

Desde el Municipio solicitaron a la comunidad prestar especial atención a la señalización colocada en el lugar y respetar las indicaciones para evitar situaciones de riesgo.

También recordaron que las condiciones del hielo pueden modificarse de un día para otro debido a las variaciones climáticas propias del invierno fueguino, por lo que recomendaron consultar siempre la información oficial antes de ingresar a la laguna.