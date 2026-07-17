El humo de los incendios en Canadá llega a Nueva York a días de la final del Mundial entre Argentina y España

Una densa nube de humo proveniente de los incendios forestales que afectan a Canadá cubrió este jueves gran parte de Nueva York y Nueva Jersey, justo cuando faltan apenas tres días para la final del Mundial 2026 que enfrentará a Argentina y España en el MetLife Stadium.

El fenómeno provocó un notable deterioro en la calidad del aire y tiñó de un tono anaranjado el cielo de la ciudad de Nueva York, una imagen que recordó a la registrada en 2023, cuando el humo canadiense también alcanzó el noreste de Estados Unidos.

La situación tiene su origen en los cientos de incendios forestales que permanecen activos en la provincia canadiense de Ontario, muchos de ellos fuera de control.

Las corrientes de aire desplazaron el humo hacia el sur, afectando una amplia región que abarca desde los Grandes Lagos hasta Nueva Jersey. Además, una intensa cúpula de calor favoreció que las partículas contaminantes permanezcan cerca de la superficie, empeorando la calidad del aire.

Hasta el momento, las autoridades no anunciaron modificaciones en la organización de la final entre Argentina y España, prevista para el domingo en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey.

Sin embargo, los organismos meteorológicos mantienen un monitoreo permanente de la calidad del aire debido a que los niveles de contaminación podrían variar según la evolución de los incendios y las condiciones del viento durante las próximas horas.